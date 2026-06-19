La emoción de Barack Obama ante el discurso de Michelle: “Nunca has dejado de asombrarme”

Las comparaciones siempre son odiosas, y si no que se lo digan a Donald Trump. A las puertas del 250 aniversario de la independencia, mientras el actual inquilino de la Casa Blanca vende una imagen de país a base de violencia, sangre, sadismo e insultos para celebrar su 80 cumpleaños, los Obama fueron hasta Chicago para reinvidicar unos EE.UU. totalmente diferente y “sin reyes (no kings)” durante la inauguración de su centro cívico y cultural, en un acto en el que estuvieron rodeados de tres expresidentes, George W. Bush, Bill Clinton y Joe Biden; la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, o la congresista y ex portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. También estuvieron presentes otros exlíderes internacionales como el ex primer ministro italiano Matteo Renzi; el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau; o la excanciller alemana Angela Merkel.

Los Obama al completo, Barack, Michelle y sus hijas, Malia y Sasha, fueron los protagonistas de un acto muy emotivo. Tanto, que el propio expresidente no pudo evitar las lágrimas ante el discurso de su pareja. “Me dijiste hace muchos años que no podías prometerme el mundo, pero sí una vida interesante. Y por supuesto, te superaste a ti mismo y lograste darme ambas cosas. Sé que no siempre ha sido fácil, pero no ha habido un solo segundo en todo este tiempo en el que estar a tu lado no me haya dejado asombrada”, aseguró la ex primera dama.

Michelle Obama reivindicó que los valores que representa este nuevo Centro Presidencial son los que han marcado la carrera y la vida de su marido: “Igualdad, empatía, inclusión”. “Ocho años en el centro de todas las miradas y ni una sola vez te deshiciste por la presión. Ni una sola vez dejaste que eso te insensibilizara. En cambio, lo usaste para revelar tu esencia más auténtica, tu optimismo obstinado y tu valentía inquebrantable, tu brillantez deslumbrante y tu decencia sin pretensiones, tu feroz ética de trabajo y una fibra moral absolutamente inquebrantable”, detalló para reivindicar que lo hizo con la “exigencia” de ser el primer presidente negro que a la vez tuvo que desmentir “las mentiras sobre dónde se produjo tu nacimiento, sobre tu religión, tu patriotismo…” o “la indignación cuando declaraste el hecho biológico de que, si tuvieras un hijo, él también sería negro”.

“Te mantuviste imperturbable en todo momento. Siempre centrado, siempre tranquilo, siempre pensando a largo plazo. Fuerte. Qué absurdo es siquiera imaginar que pudieras, como otros, haber cedido ante la presión, haber estallado de frustración, haber perdido los estribos. Qué absurdo es imaginar que pudieras haber hecho algo que no fuera enorgullecer a nuestra familia y a todo el país”, afirmó Michelle Obama sobre su marido en una velada comparación al gran ausente de la velada: Donald Trump.

El actual presidente no fue invitado al acto. A los insultos que se pudieron escuchar contra Michelle Obama el pasado domingo durante su cumpleaños, se suma a que se ha pasado las últimas semanas comparando el centro con un basurero. Incluso ha publicado fotos en sus redes sociales en las que la Torre Obama aparece envuelta en una bolsa de basura. No obstante, su sombra sí que llegó hasta el Centro Presidencial de Chicago.

“En EE.UU. no habrá reyes ni señores, sino únicamente ciudadanos”

En concreto, el propio Obama recordó que la revolución política que supuso la independencia de EE.UU. fue la apuesta ciudadana conocida como “sin reyes”. “En este continente cobró vida una historia diferente: la declaración de que todos hemos sido creados iguales (...) y de que en los recién independizados Estados Unidos no habría reyes ni señores, ni siervos ni súbditos, sino únicamente ciudadanos”, afirmó.

Obama también mostró su deseo de que “este centro sirva para reafirmar lo especial y valiosa que es realmente” la democracia estadounidense. “Y para recordar lo que podemos lograr cuando asumimos nuestras responsabilidades compartidas como ciudadanos”, aseguró al tiempo que destacó que esta nueva construcción no solo busca ser un centro sino un “espacio de agradecimiento”.

Los Obama también estuvieron arropados por personalidades del mundo de la cultura como los actores Tom Hanks y Mark Hamill, los directores George Lucas y Steven Spielberg, la periodista Oprah Winfrey o los cómicos Stephen Colbert y David Letterman. Además, Stevie Wonder, Bono de U2, Edi Weder, Marc Anthony, Christina Aguilera o Bruce Sprinsteen, objeto habitual de ataques por parte de Trump, fueron los encargados de poner música al acto.