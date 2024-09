Israel ha recuperado los cuerpos sin vida de seis rehenes israelíes que fueron capturados por Hamas el pasado 7 de octubre. Tras casi 11 meses de ofensiva sobre la Franja de Gaza, la muerte de estos seis secuestrados ha disparado la presión sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para alcanzar un acuerdo con la milicia palestina, entre duras críticas tanto dentro como fuera de su Gobierno, con una protesta masiva en Tel Aviv y con la convocatoria de una huelga general que empieza este lunes.

Con seis cajas envueltas en banderas israelíes simulando seis ataúdes, los familiares de los rehenes encabezaron la noche del domingo una multitudinaria marcha en Tel Aviv y llamaron “a todo Israel a tomar las calles y elegir el lado correcto de la historia”. “¡Seis de nuestros hermanos regresaron en bolsas para cadáveres! ¡Detengan el abandono! ¡Hagan un acuerdo [de tregua con Hamas] ahora!”, clamaban los alrededor de 300.000 manifestantes, secundados por los principales líderes de la oposición.

“Si mi Gobierno no hace todo lo que esté en su mano para traer a los rehenes de vuelta, aunque eso signifique pagar un precio muy elevado, no creo que este país pueda seguir existiendo”, dice Tal Horowitz, de 45 años, lamentando sentirse desprotegida como israelí tras casi once meses de guerra en Gaza.

Las protestas se han contagiado a Jerusalén —frente al Parlamento— y a una docena de puntos a lo largo del Estado israelí para demandar la dimisión de Netanyahu y exigir una tregua con Hamas que permita la liberación de los 97 rehenes (de los cuales un tercio ha perdido la vida) que continúan en Gaza.

Según han informado las Fuerzas de Defensa del país, los servicios de inteligencia localizaron este sábado los cadáveres en un túnel subterráneo en Rafah, localidad al sur de la Franja de Gaza. El hallazgo ha aumentado las críticas contra Netanyahu por su estrategia, que ha fracasado en el intento de liberar a los más de 200 secuestrados por Hamas. Mientras las familias del casi centenar de rehenes que aún permanece en manos de la milicia han convocado manifestaciones por todo el país, los socios del Ejecutivo le han pedido que deje de obstaculizar un acuerdo para el alto el fuego en Gaza.

Además, la organización de sindicatos más grande del país, Histadrut, ha convocado una huelga general a partir del lunes y que puede paralizar la economía israelí. La huelga afecta al aeropuerto de Tel Aviv —se suspenderán los despegues y aterrizajes desde las 8 de la mañana, hora local— y tiene como objetivo hacer una gran muestra de apoyo al movimiento de protesta que exige una tregua con Hamas.

Horas después de conocerse la recuperación de los cuerpos de los seis rehenes, al menos seis palestinos han muerto en un bombardeo de Israel contra una escuela que servía de refugio a decenas de evacuados en el norte de la Franja. Una hora después del bombardeo, Defensa Civil aseguró haber tenido que evacuar a los desplazados que se encontraban en el centro por la amenaza de que se produzca un segundo ataque.

Los cuerpos de los seis secuestrados han sido identificados y ya se han trasladado con sus familias a territorio israelí, según el comunicado del ejército. Se trata de los rehenes Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, Ori Danino y el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin.

El portavoz castrense Nadav Shoshani aseguró que, según una evaluación inicial, los rehenes fueron “brutalmente asesinados por Hamás” en un túnel en Rafah, una ciudad del extremo sur de Gaza, poco antes de que las tropas pudieran llegar hasta ellos, si bien no quiso entrar en detalles.

Sin embargo, Hamas asegura que los seis rehenes “fueron asesinados únicamente por bombardeos sionistas”, responsabilizando a Israel y a su principal socio y proveedor de armas, Estados Unidos.

Varias horas más tarde, el Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel determinó que los seis rehenes hallados muertos anoche en la Franja de Gaza fueron “asesinados” por “varios disparos” de milicianos de Hamás, contradiciendo así al grupo islamista, que aseguró que murieron por bombardeos.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, ha asegurado esta mañana que los seis rehenes habrían sido asesinados por Hamás poco antes de que las fuerzas llegaran hasta ellos, según la investigación inicial del ejército. Sus cuerpos fueron localizados en un túnel de Rafah, al sur de Gaza, a alrededor de un kilómetro de donde el rehén Kaid Farhan al Qadi fue hallado con vida la semana pasada.

Los cuerpos encontrados pertenecen a cuatro hombres y dos mujeres, lo que reduce a 97 el número de personas que siguen cautivas, de los 251 secuestrados el 7 de octubre. De ellos, al menos 33 están confirmados muertos, según recoge la agencia EFE.

El presidente israelí pide perdón por no devolver a 6 rehenes “sanos y salvos”

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido este domingo disculpas “en nombre del Estado de Israel” a las familias de los seis rehenes. “En nombre del Estado de Israel, abrazo a sus familias con todo mi corazón y me disculpo por no poder traerlos a casa sanos y salvos”, ha declarado Herzog en un comunicado, adelantándose al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Herzog prometió seguir luchando “sin descanso” contra Hamás y recordó que existe un “pacto supremo” entre el Estado y sus ciudadanos que debería garantizar su seguridad.

Netanyahu, por su parte, ha culpado a Hamás de la falta de acuerdo para la liberación del casi centenar de rehenes que aún permanecen en manos de la milicia palestina. “Quienes asesinan a secuestrados no quieren un acuerdo”, ha afirmado el primer ministro en un mensaje grabado. “Nosotros, por nuestra parte, no cejamos. El Gobierno israelí está comprometido, y yo lo estoy personalmente, a seguir luchando por un acuerdo que devuelva a todos nuestros secuestrados y garantice nuestra seguridad y existencia”.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha pedido al gabinete de ministros que reviertan la decisión de mantener tropas israelíes en la línea divisoria entre Gaza y Egipto, conocida como corredor Filadelfia. La determinación de Netanyahu de mantener soldados en la única frontera de la Franja de Gaza con Egipto es uno de los principales escollos para alcanzar un pacto con la milicia palestina.

“Es demasiado tarde para los rehenes que fueron asesinados a sangre fría. (Pero) debemos recuperar a los que todavía están retenidos por Hamas”, ha dicho Gallant en un comunicado.

Los familiares de los rehenes convocan nuevas protestas

El Foro de Familias de los Rehenes ha reprochado a Netanyahu que solo ocho rehenes han sido rescatados con vida en operaciones militares, en comparación con los 105 liberados en el único acuerdo de tregua en noviembre, a cambio de la liberación de 240 palestinos presos en cárceles israelíes.

“No esperamos que el terrorista (líder de Hamas, Yahya) Sinwar quiera devolver a los rehenes, esperamos que el primer ministro de Israel haga todo, todo, todo para traer a los rehenes a casa”, ha dicho la organización, después de que Netanyahu culpase de nuevo a Hamás, en un mensaje de condolencias, por la falta de un nuevo pacto.

“Hamás no es el único responsable de sabotear el acuerdo”, añadió el Foro en un comunicado.

Representantes y familiares de los rehenes han anunciado nuevas protestas, tanto en Jerusalén como en Tel Aviv, que se suman a la convocatoria ayer de una semana de manifestaciones a nivel nacional, a favor de una tregua en Gaza y un acuerdo inmediato de rehenes.

“Desde hace más de dos meses está sobre la mesa un acuerdo para el regreso de los rehenes. Si no fuera por los retrasos, el sabotaje y las excusas, aquellos cuyas muertes supimos esta mañana probablemente todavía estarían vivos”, ha reaccionado el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que ha convocado manifestaciones este domingo en Jerusalén y Tel Aviv.

La federación laboral de sindicatos de Israel, Histadrut, aseguró este sábado que decidirá “en las próximas horas” si convocar o no una huelga general, después de que las familias de los rehenes y el líder de la oposición, Yair Lapid, le pidieran que clausurara la economía en protesta por la muerte de los rehenes y la falta de una tregua.

