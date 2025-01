El juez preguntó a la denunciante de Errejón si la motiva el despecho: “¿No sería que usted sí quería algo con ese señor?”

La actriz Elisa Mouliaá compareció la semana pasada durante casi dos horas ante el juez que investiga a Íñigo Errejón por agresión sexual. Una declaración en la que la denunciante rompió varias veces a llorar y en el que el juez Adolfo Carretero protagonizó un duro interrogatorio a la víctima, calificando de “extraña” una “parte” de su acusación y cuestionando, incluso, que haya denunciado al expolítico por despecho: “¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle, le denuncia?”.

Elisa Mouliaá, periodista y actriz, compareció el pasado jueves en la Plaza de Castilla de Madrid para ratificar su denuncia contra Íñigo Errejón, que declaró como imputado un rato después para defender su inocencia y que todo había sido consentido. La denunciante relató que acudió con el político a una fiesta, donde fue arrinconada por él en una habitación y sometida a tocamientos.

El magistrado explicó que una denuncia no es menos creíble porque tarde un tiempo en presentarse, pero incidió en el tiempo pasado hasta que presentó su denuncia hace unos meses: “¿Y no sería que usted sí quería algo con ese señor y al no corresponderle, le denuncia, porque se ha reído de usted? No sé dónde he leído que usted estaba ilusionada con él”, llegó a preguntar el juez, aludiendo a unas declaraciones públicas de Mouliaá. “Y como no resultó así, usted le denuncia”, preguntó.

El magistrado también preguntó en varias ocasiones por qué Mouliaá no se apartó de Errejón o, directamente, no le increpó cuando, según su relato, hizo cosas como imponerle condiciones para comportarse a lo largo de esa fiesta. “Pero usted es una actriz que está acostumbrada a tratar con el público, su profesión es actriz, ¿no es capaz de decirle a este señor que esas condiciones no son aceptables?”, preguntó.

Carretero, conocido por sus interrogatorios agresivos en otras causas como las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, también preguntó varias veces a Mouliaá si verbalizó de alguna manera su negativa a mantener relaciones con él: “No es un beso no consentido, es un tocamiento en toda regla. ¿Usted no le dijo nada a sus amigos? ¿Cómo se va usted con ese señor a su casa?”, preguntó.

Íñigo Errejón compareció poco después en el mismo juzgado. El exportavoz de Sumar afirmó ante el magistrado que todo lo sucedido esa noche fue consentido y que él en ningún momento agredió sexualmente a la actriz. La causa se encuentra a la espera de que el juez acuerde algunas de las testificales de amigos de Elisa Mouliaá a los que ella relató los hechos poco después de esa noche, una prueba habitual en casos de violencia sexual para comprobar si el relato de la denuncia es constante.