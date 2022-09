Una misión internacional de expertos en DDHH acompaña a las elecciones brasileñas

La misión está formada por especialistas de referencia internacional en el área de los DDHH centrados en contextos electorales, incluidos miembros y ex miembros de las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales de DDHH, así como ex miembros de gobiernos de otros países, inició su trabajo el miércoles 28 de septiembre de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., en el auditorio de la Defensoría Pública en Rua Boa Vista 150 de São Paulo.

En un show de agravios, ni Bolsonaro ni Lula perdieron puntos

Los miembros que integran la misión más una invitada especial que trabajará a distancia son los que se detallan:

El argentino Remo Carlotto, activista de los DDHH, político por el Frente de Todos y docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNOLA). En febrero de 2022 fue nombrado Director Ejecutivo del Instituto de Política Pública de Derechos Humanos de Mercosur (IPPDH). Anteriormente fue representante especial en los asuntos de DDHH del Ministerio de Relaciones Exteriores, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2017 y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, durante varios períodos entre 2006 y 2015.

La argentina Dolores Gandulfo, Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y Caribe (COPPAL), miembro del Observatorio de Reforma Política de América Latina, coordinadora de un grupo de trabajo en la Federación de los Derechos Humanos Ibero-Americanos, Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Graduada en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador (USAL), magister en políticas públicas y gestión del desarrollo por la Universidad de Georgetown, estudiante de doctorado en ciencias políticas en la Universidad Nacional de San Martín (UNSMA), es también miembro de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina (AERIA).

El estadounidense James Green profesor de historia y cultura brasileña en la Universidad de Brown, EEUU. Ex presidente de la Asociación de Estudios Brasileños (2002-2004). Autor y coeditor de 11 libros sobre Brasil. Actualmente es uno de los coordinadores de la Red de los Estados Unidos para la Democracia en Brasil (USNDB) y presidente de la Junta Directiva de la Oficina de Brasil de Washington (OMB)

La colombiana Alejandra Barrios Cabrera, aún sin confirmar, Directora Nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE) desde su fundación en 2006, con más de 100 misiones de observación electoral en el país. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia y especialista en régimen contractual internacional de la Universidad de Los Andes.

La venezolana Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington en América Latina (WOLA), con más de 20 años de experiencia en investigación y defensa de los DDHH en las Américas y otras regiones del mundo. En Amnistía Internacional, fue directora de Investigación de las Américas, con sede en México. Anteriormente trabajó para la Open Society Foundations (OS) como oficial de programas centrado en la migración para el Programa de América Latina y la Iniciativa de Migración Internacional. Dirigió programas en Trust for the America, Governance and Human Rights Unit, una organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA). De 2008 a 2010, fue directora nacional del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Venezuela y en la frontera colombiana-venezolana.

La colombiana Gimena Sánchez-Garzoli a cargo de la Ley de Derecho de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la Oficina de Asuntos Latinoamericanos (WOLA), experta en mantenimiento de la paz y grupos armados ilegales, desplazados internos, los DDHH y los derechos de las minorías étnicas deslatadas internamente.

La invitada especial y colaboradora de la misión que participará a distancia, la alemana Herta Däubler-Gmelin, ministra de Justicia entre 1998-2002, durante el gobierno del canciller Gerhard Schröder, abogada y miembro del Parlamento (1972- 2009). Actualmente enseña como profesora honoraria de ciencias políticas en la Universidad Libre de Berlín, particularmente en relaciones internacionales y derechos humanos.

La misión que cuenta con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de Mercosur de los Derechos Humanos (IPPDH Mercosur), la Oficina de Brasil en Washigton (WBO) Artículo 19, el Instituto Vladimir Herzog, la Oficina de América Latina (WOLA), la Asociación Nacional de Defensores Públicos (ANADEP), el Foro de Acción Común (CAC), el, Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH), el Vladimir Herzog Institute y Periodist Protection Network, presentará las conclusiones de su labor el 4 de octubre, a través de una declaración pública importante para Brasil, para América Latina y la protección de los DDHH a nivel mundial dirigida a miembros de organizaciones internacionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

