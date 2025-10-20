Los negociadores de EE.UU. viajan a Israel para tratar de salvar el frágil alto el fuego en Gaza

Los enviados estadounidenses tratarán esta semana de mantener el precario alto el fuego en Gaza, infringido a diario por Israel, también este lunes; el ejército israelí ha vuelto a matar a supuestos “terroristas” en el sur de la Franja con el argumento de que habían cruzado una línea de demarcación sobre el terreno y representaban “una amenaza”, mientras que Al Jazeera señala que el fuego de artillería ha vuelto a caer sobre Deir al Balah, en el centro del enclave.

Tras un fin de semana con decenas de muertos palestinos en bombardeos israelíes, el enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha llegado hoy a Israel acompañado de Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump, con el objetivo de supervisar la aplicación del alto el fuego previamente a la visita el martes del vicepresidente, JD Vance.

En una entrevista en el programa 60 minutes, de la cadena CBS, Kushner reveló que, según Trump, “los israelíes se estaban descontrolando un poquito” antes del acuerdo del alto el fuego. “Era el momento de ser muy fuertes y evitar que siguieran haciendo cosas que no les iban a beneficiar a largo plazo”, planteó.

El propio Trump se manifestó durante el fin de semana sobre el desarme de Hamas, una de las partes más espinosas del plan de paz, al hilo de las escaramuzas en la franja entre miembros del grupo y milicias amparadas por Israel.

“Están siendo bastante revoltosos”, estimó el mandatario desde el avión presidencial, y añadió que EEUU pretende asegurar que el comportamiento de la organización sea “muy pacífico”, al tiempo que apuntó que puede haber rebeldes en la Franja que se estén oponiendo a las órdenes de la dirección de respetar la tregua.

“Sea como sea, vamos a abordarlo correctamente, con dureza, pero correctamente”, apuntó Trump, que no ha censurado el comportamiento israelí. Hamas ha acusado a Israel de buscar pretextos para violar el alto el fuego.

El vicepresidente Vance también se refirió a la cuestión. “Todavía no tenemos la infraestructura de seguridad para confirmar que Hamas se desarma”, ha admitido en comentarios a la prensa en una base militar en Washington. También ha dicho que los avances que se produzcan serán “a trompicones”, en el mejor de los casos.