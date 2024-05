Netanyahu adjudicó la muerte de decenas de civiles durante un ataque a Rafah a un “trágico accidente”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo hoy que el ataque que mató al menos 45 de palestinos desplazados en la localidad de Rafah, el el sur de Gaza, fue un “trágico accidente”.

Mientras Israel recibía duros cuestionamientos por la acción bélica con decenas de víctimas, Netanyahu admitió en el Parlamento de Israel que es vital que el país tome “todas las precauciones posibles” para proteger a los civiles atrapados en los combates en Gaza.

El discurso, en el que señaló que se realizaba una investigación del hecho, fue interrumpido por gritos de los legisladores opositores.

Netanyahu aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían hecho “sus mejores esfuerzos para no dañar a quienes no estaban involucrados” en el conflicto.

“En Rafah ya evacuamos a alrededor de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no dañar a los no combatientes, lamentablemente algo salió trágicamente mal”, expresó Netanyahu, reprodujo BBC.

El ataque se llevó a cabo el barrio de Tel al-Sultan, de Rafáh: se trata de una zona en la que miles de personas buscaron refugio ante los ataques israelíes que se profundizaron desde hace dos semanas.

El bombardeo, que terminó con imágenes de persona en llamas, las cuales dieron vuelta el mundo, se produjo después que el brazo armado de Hamas realizara un ataque con cohetes contra Tel Aviv.

Según el ejército israelí, durante el ataque a Hamas lograron eliminar al jefe de Estado Mayor de Hamás para Cisjordania.

En las últimas horas, Hamas informó a los mediadores que no participará en ninguna negociación sobre un cese al fuego y un acuerdo de intercambio de prisioneros después del ataque de Israel en Rafah el domingo por la noche, indicó este lunes una fuente del movimiento citada por la agencia Xinhua.

Aseguró que la decisión fue tomada en respuesta a los ataques del ejército israelí contra las carpas de los civiles desplazados en el noroeste de la ciudad de Rafah, que dejaron decenas de muertos y heridos.

La fuente también señaló que los dirigentes de Hamas no han recibido ninguna notificación oficial de los mediadores de Egipto o Qatar sobre la reanudación de las negociaciones.

CRM con información de la agencia NA