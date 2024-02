“No hay que descartar” el envío de tropas a Ucrania: las palabras de Macron causan un revuelo entre los aliados europeos

El presidente francés, Emmanuel Macron, no excluye el envío de tropas terrestres a Ucrania en caso de que fuera necesario, unas palabras que levantaron ampollas entre los aliados europeos. Varios gobiernos, entre ellos los de España, Hungría, Polonia, Suecia y República Checa, marcaron distancias con el líder galo y rechazaron la posibilidad de enviar a sus soldados a combatir en el país invadido por Vladímir Putin. Mientras Austria afea a Macron sus controvertidas declaraciones, Alemania deja claro que el envío de tropas europeas o de la OTAN no está sobre la mesa.

Francia nunca había mencionado esta opción y es la primera vez que el eventual envío de tropas de países europeos a Ucrania se debate tan abiertamente. En los dos años de guerra, los miembros de la OTAN han suministrado miles de millones de dólares en armas y municiones a Kiev y han entrenado a las fuerzas ucranianas, pero los líderes occidentales, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, han insistido en todo momento en que la alianza militar quiere evitar un conflicto directo con Rusia, que podría conducir a una guerra global.

Este lunes, poco después de la conmemoración del segundo aniversario de la invasión rusa, marcado por la incertidumbre por el apoyo occidental y las dificultades en el frente, muchos focos apuntaban a la reunión de más de una veintena de jefes de Estado y Gobierno europeos convocados a toda prisa por Macron en París sobre la situación en territorio ucraniano.

Una vez finalizada la cumbre, Macron dijo en una rueda de prensa que “no hay consenso hoy” para enviar tropas terrestres a Ucrania pero advirtió que nada puede excluirse en el futuro, y puso como ejemplo que hace dos años nadie pensaba en enviar aviones de combate a Kiev. “Hoy en día no existe consenso sobre el envío de tropas sobre el terreno de manera oficial, aceptada y respaldada. Pero en términos dinámicos, no hay que descartar nada. Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no pueda ganar esta guerra”, declaró el presidente galo.

“La derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad de Europa”, dijo Macron, e indicó que frente al incremento de la agresividad rusa, tanto en suelo ucraniano como contra el resto de los aliados europeos, “no se puede esperar” a dar una respuesta y asumió una “ambigüedad medida” sobre el envío de tropas.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, considerado pro-Putin, fue quien dijo que varios miembros de la OTAN y de la Unión Europea están considerando la posibilidad de enviar soldados a Ucrania de forma bilateral. “Me limitaré a decir que estas tesis (en preparación de la reunión de París) implican que varios Estados miembros de la OTAN y de la UE están considerando la posibilidad de enviar sus tropas a Ucrania de forma bilateral”, dijo este lunes. “No puedo decir con qué propósito y qué deberían estar haciendo allí”, aseguró, añadiendo que Eslovaquia, miembro de la UE y de la OTAN, no enviaría soldados a Ucrania.

Varios países rechazan un eventual envío de tropas

Un día después de asistir en París a la conferencia, el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguró que la posibilidad de enviar soldados europeos o de la OTAN a combatir en Ucrania no está sobre la mesa. Scholz enfatizó que existe “consenso” en torno a que este principio seguirá vigente “en el futuro”. “Lo que habíamos acordado juntos y entre nosotros también seguirá vigente en el futuro, que no haya fuerzas terrestres, que no haya soldados en suelo ucraniano que hayan sido enviados por Estados europeos o de la OTAN”, dijo. “Es importante cerciorarse de ello una y otra vez, y que haya habido acuerdo al respecto es, desde mi punto de vista, un avance muy, muy bueno y muy importante”.

La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, se pronunció sobre la posibilidad planteada por Macron en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “No estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos, además, en lo urgente, que es acelerar la entrega de material”, expresó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Austria, el conservador Alexander Schallenberg, criticó al presidente francés por haber desatado un debate sobre el eventual envío de tropas de países europeos a Ucrania. Schallenberg afirmó que lo que hace falta en estos momentos es “una perspectiva diplomática”, es decir, buscar una salida negociada a la guerra desatada hace dos años por la invasión rusa, y aseguró que las declaraciones hechas por Macron “van en la dirección contraria” a los esfuerzos para lograr una solución de paz.

“Está claro que ayer en París no hubo consenso en absoluto sobre esto (...) Y es bastante sorprendente cuando se sale con un asunto que no tiene consenso y se crea así un debate que en realidad no necesitamos”, dijo el representante de Austria, que es un país neutral desde 1955 pero se ha declarado un firme aliado de Ucrania desde la invasión rusa, y a diferencia de otros países europeos limita su asistencia a ayuda humanitaria, civil y financiera para el país atacado.

En plenos preparativos para la inminente adhesión de Suecia, históricamente neutral, a la OTAN, el primer ministro del país nórdico descartó el envío de tropas a Ucrania, declarando que el tema “no es relevante en absoluto”. Ulf Kristersson, dijo que, aunque respeta “la voluntad de Francia de ayudar a Ucrania”, Suecia seguirá su propio camino. Agregó que Macron puede debatir si Francia enviará tropas a Ucrania, pero no la Alianza Atlántica. “Si un país envía tropas a otra parte del mundo no afecta a la OTAN”.

Los Gobiernos de Polonia y la República Checa también rechazaron este martes el traslado de soldados propios a Ucrania. “Polonia no considera enviar cuerpos de su Ejército a Ucrania. No deberíamos especular sobre esto”, dijo ante la prensa en Praga el primer ministro polaco, Donald Tusk, tras una reunión con su homólogo checo, Petr Fiala. El jefe de Gobierno polaco aseguró que “la ayuda más efectiva para Ucrania es aumentar el gasto militar”, para que Rusia vea “que se enfrenta a países capaces de actuar”. Fiala, por su parte, agregó: “No consideramos el envío de soldados, sino que queremos desarrollar los caminos de ayuda ya abiertos contra la agresión, para que (los ucranianos) puedan defenderse, y que los objetivos del régimen de Putin no se cumplan”.

En la misma línea, Hungría, un país que mantuvo una postura de no entregar armas a Kiev, aseguró que no enviará efectivos al país atacado por Putin. “Oímos y vemos las noticias sobre la reunión de anoche en París. La postura de Hungría es clara y firme: no estamos dispuestos a enviar armas ni soldados a Ucrania”, aseguró el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, en la red social Facebook.

Fuentes de la OTAN dijo a EFE que no tienen planes para enviar tropas de combate a territorio ucraniano. “La OTAN y sus aliados están prestando un apoyo militar sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la invasión a gran escala de Rusia. Pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania”, dicen las fuentes.

El Kremlin habla de conflicto “inevitable”

La respuesta de Rusia a las palabras de Macron no tardaron en llegar. El Kremlin, cuya retórica durante la invasión de Ucrania fue que no combate solo contra el Ejército del país vecino, sino contra la máquina de guerra occidental, tachó este martes de “inevitable” un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania.

“En ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable (del conflicto con la OTAN)”, dijo durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. Afirmó que los países de la Alianza Atlántica deben “valorar” si el conflicto con Rusia “corresponde a sus intereses y los intereses de sus pueblos”.