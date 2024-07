Biden dice ahora haber tenido “una mala noche” en el debate mientras Trump considera “destrozado” a su oponente

Joe Biden dijo en un programa de radio que “metió la pata” y cometió un “error” en el debate de la semana pasada contra Donald Trump, pero prometió seguir en la carrera electoral, a pesar de que una serie de encuestas le muestran ahora por detrás del expresidente por unos seis puntos.

En dos entrevistas con emisoras de radio locales, en los muy disputados estados de Wisconsin y Pensilvania, este miércoles el presidente instó a los votantes a juzgarlo por su tiempo en la Casa Blanca. “Tuve una mala noche”, dijo Biden al locutor de radio de Milwaukee, Earl Ingram. “Y el hecho es que metí la pata. Cometí un error. Son 90 minutos en un plató: mira lo que he hecho en tres años y medio”.

Ante la audiencia mayoritariamente negra de Ingram, Biden señaló los logros alcanzados durante su presidencia que aumentaron la representación de esta comunidad. “Elegí a una mujer negra como vicepresidenta. He nombrado a la primera mujer negra juez del Tribunal Supremo”, recordó Biden. “He nombrado más jueces negros, más juezas negras que todos los demás presidentes de la historia de Estados Unidos juntos”.

Biden también atacó a Trump por los comentarios que el exmandatario hizo sobre los trabajadores negros durante su debate televisivo de hace una semana, cuando Trump dijo que los trabajadores inmigrantes podrían estar quitando hasta 20 millones de puestos de trabajo a los negros. “Ha hecho cosas terribles en la comunidad y tiene tanto interés y preocupación por las comunidades negras y minoritarias como el hombre en la luna”, señaló Biden.

Insultos de Trump

“Un montón de mierda destartalado” a punto de “abandonar la carrera” fue la descripción que hizo Donald Trump de Joe Biden en un vídeo robado y filtrado este miércoles. El clip, obtenido por Daily Beast, muestra al expresidente de 78 años sentado en un carrito de golf, con mucho dinero en efectivo en la mano y su hijo Barron al lado, mientras ofrece un análisis de la campaña presidencial de 2024.

Trump pregunta a un grupo fuera de cámara: “¿Cómo me fue en el debate de la otra noche?”, antes de pronosticar que Biden no se presentará a la reelección. “Acaba de abandonar, ya sabéis... abandona la carrera”, asegura Trump. “Le he echado y eso significa que tenemos a Kamala”.

La Casa Blanca y la mayoría de los demócratas sostienen que Biden seguirá siendo el candidato del partido, aunque las encuestas sugieren que se ha deslizado seis puntos por detrás de Trump y que la vicepresidenta, Kamala Harris, podría ser una candidata demócrata más fuerte en las elecciones de noviembre.

“Creo que ella va a ser mejor” como oponente, dice Trump en el vídeo, pero añade: “Ella es tan mala. Es tan patética”, y parece que acaba diciendo: “Es tan jodidamente mala”.

La campaña de Biden negó que vaya a retirarse. “Absolutamente no”, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Varios gobernadores demócratas que se reunieron con Biden repitieron la frase “in it to win it” (en ella para ganarla, en referencia a la carrera).

La campaña de Trump no hizo comentarios directos sobre el vídeo, pero el miércoles predijo el “colapso total” del Partido Demócrata tras la mala actuación de Biden en el debate y los crecientes llamamientos para que se haga a un lado. Mientras, la campaña Biden-Harris respondió al vídeo en un comunicado: “El pueblo estadounidense ya ha visto caer bajo a Donald Trump”, afirmó, y describió el vídeo como un “nuevo fondo” para él.

El clip se filtró horas después de que la campaña de Trump lanzara sus primeros anuncios de ataque contra Harris, que es la persona con más posibilidades de sustituir a Biden si éste decide abandonar la carrera. Los vídeos y audios filtrados han sido anteriormente una fuente de vergüenza para Trump, como en 2016, con la notoria cinta Access Hollywood, en la que describía a las mujeres en términos vulgares y se jactaba de acosarlas sexualmente.

En este último vídeo, Trump expresa su desdén por la capacidad de Biden para tratar con adversarios extranjeros, entre ellos el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el de China, Xi Jinping. “¿Te imaginas a ese tipo tratando con Putin?”, pregunta Trump en la grabación. “Y el presidente de China, que es una persona feroz. Es un hombre feroz, un tipo muy duro. Y lo ven”.

Encuestas negativas para Biden

Un creciente número de encuestas de opinión realizadas tras el debate de la semana pasada, en el que Biden pareció perder a veces el hilo de sus pensamientos o quedarse totalmente en blanco, parecen demostrar que esto ha perjudicado a Biden entre los votantes.

Según una encuesta del periódico The Wall Street Journal publicada el jueves, Trump cuenta con una ventaja de seis puntos a nivel nacional, con un 48% frente a un 42% de Biden, y el 80% de los encuestados dice que el actual presidente es demasiado viejo para presentarse a un segundo mandato, lo que supone un aumento de siete puntos desde febrero. También reflejan que Biden es visto favorablemente por el 34% de los votantes y desfavorablemente por el 63%. Menos del 40% aprueba su gestión de la economía, la inmigración o su mandato en general.

Otra encuesta, del diario New York Times/Siena, publicada el miércoles también mostraba una ventaja de seis puntos para Trump, frente a los tres de una semana antes. Entre los votantes registrados, Trump ganaba por ocho puntos. Trump llevaba una ventaja de aproximadamente dos puntos en las encuestas a principios de año, aunque su ventaja pareció reducirse y los candidatos parecían ir a la par antes del debate.

Según el sondeo de Journal, un tercio de los encuestados, incluido el 31% de los independientes –un bloque clave de votantes estadounidenses en torno al que pueden girar las elecciones–, dijeron que el debate les hacía más propensos a votar por Trump, mientras que sólo el 10% dijo que por Biden. Un porcentaje similar de demócratas y republicanos (aproximadamente tres cuartas partes) dijeron que consideraban a Biden demasiado mayor para presentarse. Dos tercios de los demócratas dijeron que sustituirían a Biden por otro candidato.

Biden dará mítines en ambos estados durante el fin de semana. También concederá otra entrevista el viernes a la cadena ABC News y a Good Morning America durante el fin de semana.

Al parecer, el propio presidente dijo a un aliado clave que los próximos días de apariciones públicas serán una prueba importante para saber si puede defender con éxito su reelección ante la opinión pública, aunque la Casa Blanca ha rebatido la información.

El impulso de las entrevistas y los actos se produce en medio de la intensificación de las especulaciones sobre si más demócratas electos le pedirán que se aparte: hasta ahora sólo lo han hecho dos congresistas. Los posibles candidatos a sustituirle –entre ellos, Kamala Harris; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; y el gobernador de California, Gavin Newsom–han manifestado enérgicamente su apoyo a la reelección de Biden.

En una llamada a los trabajadores de la campaña el miércoles, Biden dijo: “Soy el candidato del Partido Demócrata. Nadie me está echando. No me voy”. En un correo electrónico de recaudación de fondos después de la llamada, Biden escribió: “Permítanme decirlo de la forma más clara y sencilla posible: Me presento”.