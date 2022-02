Boris Johnson asistió a otra fiesta más durante la cuarentena de enero de 2021

Boris Johnson asistió a una fiesta de despedida para un asesor de Downing Street durante el estricto confinamiento posnavideño en enero de 2021. El evento, donde se bebió vino, está siendo investigado por la policía, según ha informado The Guardian.

El informe de Sue Gray encargado por el Ejecutivo sobre las fiestas durante el confinamiento y publicado esta semana revela varios eventos que no habían salido a la luz previamente, incluyendo una reunión el 14 de enero de 2021 "al momento de la despedida de dos secretarios que dejaban de trabajar en el Número 10". El informe presentado se abstiene de ulteriores detalles.

Las fuentes han dicho que el evento se celebró en Downing Street en parte como despedida de un asesor político de alto nivel que ahora es un alto funcionario que trabaja en el Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte.

Se dice que algunos miembros del personal jerárquico bebieron prosecco y que Johnson pronunció un discurso, donde agradecía al funcionario por su trabajo. El primer ministro conservador se habría quedado unos cinco minutos en la fiesta.

El tercer confinamiento nacional por COVID en Inglaterra había entrado en vigor poco más de una semana antes, el 6 de enero, con una orden de "permanecer en casa" que prohibía a la población salir de su domicilio salvo por una serie de razones específicas, entre ellas, que no fuera posible trabajar desde casa. El mes anterior, el primer ministro había cancelado 'de facto' la Navidad para millones de personas en medio del aumento de los contagios.

Fiesta tras fiesta

La nueva revelación sitúa a Johnson en otras fiestas más, que investiga Scotland Yard. También asistió a una fiesta conocida por la frase "Trae tu propio alcohol" celebrada el 20 de mayo de 2020 y también, el 19 de junio, a la celebración de su cumpleaños número 56. No se sabe si estuvo presente en dos supuestas reuniones de Downing Street el 13 de noviembre, el día en que su asesor Dominic Cummings renunció, incluyendo una en el departamento privado de Boris y Carrie Johnson.

La investigación del Partygate suma festejos a su lista. Uno de ellos, celebrado durante la cuarentena más firme y alegrado al son de la música pop de ABBA, tuvo lugar en el departamento privado que dentro de Downing Street ocupan el Premier y su esposa,

Downing Street no ha desmentido las informaciones publicadas por el Daily Telegraph, según las cuales el Primer Ministro fue visto entrando a su residencia familiar personal, en el interior de la misma residencia legal oficial, aquella la noche en cuestión, mientras sonaban canciones del grupo pop sueco Abba, entre ellas The Winner Takes It All (El ganador se queda con todo).

Las fuentes también dijeron que otra reunión identificada por Gray –el 18 de junio de 2020 en la Oficina del Gabinete– había sido en honor de una funcionaria del Gobierno que dejaba su cargo actual para ocupar otro de mayor rango, como diplomática de alto nivel en EEUU. Hannah Young era la principal funcionaria de Johnson en materia de política interior, antes de cruzar el Atlántico para para convertirse en la cónsul general adjunta del Consulado General británico en Nueva York.

Una fuente de dentro del Gobierno ha sugerido que esa reunión se encontraba en el extremo más grave del espectro de eventos investigados por Gray. En ese momento, las reuniones de dos o más personas estaban prohibidas, con la excepción de las "razonablemente necesarias... por motivos de trabajo".

Un portavoz del Foreign Office, la cancillería británica, declaró que "no sería apropiado hacer comentarios mientras esté en curso una investigación de la Policía Metropolitana". El número 10 ha declinado hacer comentarios.

Mientras, el diputado conservador y exministro Tobias Ellwood ha revelado este miércoles que va a presentar una carta pidiendo una votación de confianza para destituir a Johnson. Ellwood se suma así al grupo de 'tories' que ya pidieron la destitución del Primer Ministro hace dos semanas. Hacen falta un total de 54 cartas para que se ponga en marcha la votación secreta de los diputados, donde el líder conservador necesitaría al menos el apoyo de la mitad de la representación parlamentaria de su partido.

Mentiras

Aunque Johnson se negó inicialmente a comprometerse a publicar el informe completo de Gray cuando Scotland Yard concluyera su investigación, el Gobierno dio marcha atrás más tarde ese mismo día y confirmó que el primer ministro pediría a Gray "que actualizara su trabajo a la luz de lo que se encuentre" y se comprometió a "publicar esa actualización".

Downing Street se vio de nuevo obligado a dar un giro de 180 grados este martes, tras negarse inicialmente a confirmar si revelaría cualquier aviso de multa fija que la policía emitiera a Johnson por infringir las normas de COVID.

El portavoz de Johnson reconoció el "significativo interés público" del asunto, y cuando se le preguntó si reconocerían, llegado el caso, que Primer Ministro hubiera sido multado, dijo: "Hipotéticamente, sí".

Mientras tanto, Cummings afirmó este martes que había "fotos del Primer Ministro en fiestas que se estaban investigando", y añadió que había hablado con personas que decían haber visto fotos de fiestas en el departamento donde vive Johnson en el interior de la sede del Ejecutivo, el número 10 de Downing Street. El exasesor aseguró que si la Policía hablaba con personas que trabajan en el Gobierno sobre la supuesta fiesta en el piso el 13 de noviembre, encontraría "testigos que dirían que escucharon una fiesta con música de Abba'".

Cummings continuó con una evaluación mordaz de la capacidad y los límites del Primer Ministro, antes su gran amigo y correligionario, para el ejercicio de la veracidad convincente. "La gente subestima hasta qué punto le miente a todo el mundo, literalmente, todo el día, incluso a Carrie (su esposa y madre de familia) y sobre todo a Carrie", escribió en su blog.

"'Mentir ni siquiera es una palabra útil para describir lo que Boris hace: vive dentro de la nebulosa de su invención y 'cree' lo que sea necesario creer en cada momento. Por ejemplo, sabe que está mintiendo sobre las fiestas y cree que no hizo nada malo. Esto no tiene 'sentido' salvo para quienes lo haya observado cuidadosamente o conozcan a sociópatas análogos", escribió su exasesor.

Los miembros del Gobierno no han sido informados sobre cuánto tiempo podría durar la investigación policial, pero esperan que solo sea cuestión de semanas, dada la importante recopilación de informaciones, ya finalizada, que han tenido a su cargo seis integrantes de la Oficina del Gabinete.

Traducción de Lara Lema.

