Miles de palestinos emprenden el regreso al norte de Gaza tras el acuerdo sobre el intercambio de civiles con Israel

Los palestinos desplazados comenzaron a regresar al norte de Gaza, según informó el Ministerio del Interior del territorio, después de que el mediador Qatar afirmara que se alcanzó un acuerdo para liberar a una rehén civil israelí, aliviando así la primera gran crisis del frágil alto el fuego entre Israel y Hamas.

La declaración de Qatar a primera hora del lunes afirmaba que Hamas entregaría a la rehén civil, Arbel Yehoud, junto con otros dos rehenes antes del viernes. A cambio, las autoridades israelíes permitirán a los palestinos regresar al norte de Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo en un comunicado que la liberación de los rehenes tendrá lugar el jueves. “El paso de los palestinos desplazados ha comenzado a lo largo de la carretera de Al-Rashid a través de la parte occidental del puesto de control de Netzarim hacia la ciudad de Gaza y la parte norte” vde la Franja de Gaza, detalló un funcionario a la agencia de noticias AFP.

Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran a miles de personas recorriendo las arenosas calzadas bordeadas por la devastación de más de un año de ataques aéreos israelíes.

En respuesta a la noticia de que podían empezar a desplazarse hacia el norte a primera hora del lunes, las familias desplazadas estallaron en vítores en los refugios y campamentos de tiendas de campaña. “No duermo, tengo todo empacado y listo para partir con la primera luz del día”, decía Ghada, madre de cinco hijos.

“Al menos volvemos a casa, ahora puedo decir que la guerra ha terminado y espero que se mantenga la calma”, dijo a Reuters a través de una conversación telefónica.

En virtud del acuerdo de alto el fuego, Israel iba a permitir el sábado a los palestinos regresar a sus hogares en el norte de Gaza. Sin embargo, Israel lo dejó en suspenso a causa de Yehoud que, según Israel, debería haber sido liberada el sábado. Hamas acusó a Israel de violar el acuerdo.

La liberación de Yehoud y otros dos rehenes se suma a la ya fijada para el próximo sábado, cuando deberían ser liberados tres más.

Además, Hamas afirmó en un comunicado que había entregado una lista con la información requerida sobre todos los rehenes que debían ser liberados en la primera fase del alto el fuego, de seis semanas de duración. La oficina del primer ministro israelí confirmó que había recibido la lista.

Miles de palestinos se congregaron en los controles de carretera israelíes durante los dos últimos días, esperando poder desplazarse hacia el norte a través del corredor de Netzarim, que divide el territorio, mientras que funcionarios sanitarios locales afirmaron el domingo que las fuerzas israelíes dispararon contra la multitud, matando a dos personas e hiriendo a nueve.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que la mayor parte de la población de Gaza sea reasentada al menos temporalmente en otros lugares, incluidos Egipto y Jordania, para “simplemente limpiar” el territorio devastado por la guerra. Egipto, Jordania y los palestinos lo rechazaron, entre temores de que Israel no permita nunca el regreso de los refugiados.

Bassem Naim, alto cargo de Hamas, afirmó que los palestinos nunca aceptarían una propuesta de este tipo, “aunque parezca bienintencionada bajo el pretexto de la reconstrucción”. Afirmó que los palestinos pueden reconstruir Gaza “incluso mejor que antes” si Israel levanta el bloqueo.

Las fuerzas israelíes dispararon contra la multitud en tres ocasiones durante la noche y el domingo, matando a dos personas e hiriendo a nueve, entre ellas un niño, según el hospital Al-Awda, que recibió a las víctimas.

En un comunicado, el ejército israelí declaró que había efectuado disparos de advertencia contra “varias concentraciones de decenas de sospechosos que avanzaban hacia las tropas y suponían una amenaza para ellas”.

Israel se ha retirado de varias zonas de Gaza en virtud del alto el fuego, que entró en vigor el pasado domingo. El ejército ha advertido a la población que se mantenga alejada de sus fuerzas, que siguen operando en una zona tampón dentro de Gaza a lo largo de la frontera y en el corredor de Netzarim.

El recién investido secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, habló con Netanyahu el domingo, en la primera llamada del jefe del Pentágono con un líder extranjero.

“El secretario subrayó que Estados Unidos está plenamente comprometido bajo el liderazgo del presidente Trump a garantizar que Israel tenga las capacidades que necesita para defenderse”, dijo el Pentágono en un comunicado, en el que no especificó por qué Hegseth habló con Netanyahu en lugar de con su homólogo directo, Israel Katz.

En Líbano, las fuerzas israelíes también abrieron fuego contra manifestantes civiles que intentaban llegar a sus aldeas de origen, matando al menos a 22 personas, entre ellas al menos seis mujeres y un soldado del ejército libanés, e hiriendo a 124, según las autoridades sanitarias libanesas. Israel acusó al ejército libanés de violar compromisos clave del acuerdo de alto el fuego y el ejército israelí advirtió a los civiles de que regresar a sus hogares les “expondría al peligro”.

Horas más tarde, el domingo, la Casa Blanca declaró que Israel y Líbano habían acordado ampliar el plazo para que las tropas israelíes abandonaran el sur de Líbano hasta el 18 de febrero, después de que Israel solicitara más tiempo para retirarse más allá del plazo de 60 días estipulado en un acuerdo de alto el fuego que puso fin a la guerra entre Israel y Hezbolá a finales de noviembre.

Hamas liberó el sábado a cuatro mujeres soldado israelíes e Israel puso en libertad a 200 presos palestinos, la mayoría de los cuales cumplían cadena perpetua tras ser condenados por atentados mortales. Pero Israel dijo que el rehén civil Yehoud debería haber sido liberado antes que los soldados.

Israel también acusó a Hamas de no proporcionar detalles sobre el estado de los rehenes que iban a ser liberados en las cinco semanas restantes de la primera fase del alto el fuego.

Hamas dijo que había comunicado a los mediadores -Estados Unidos, Egipto y Qatar- que Yehoud estaba viva y había dado garantías de que sería liberada.

El alto el fuego pretende poner fin a la guerra de 15 meses desencadenada por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y liberar a los rehenes que aún permanecen en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Unos 90 rehenes siguen en Gaza, y las autoridades israelíes creen que al menos un tercio, y hasta la mitad, han muerto.

Itzik Horn, padre de los rehenes Iair y Eitan Horn, calificó cualquier reanudación de los combates de ·sentencia de muerte para los rehenes“ y criticó a los ministros del Gobierno que quieren que la guerra continúe.

La primera fase del alto el fuego durará hasta principios de marzo e incluye la liberación de 33 rehenes y casi 2.000 prisioneros palestinos. La segunda fase, mucho más difícil, aún no se ha negociado. Hamas ha afirmado que no liberará a los rehenes restantes si no se pone fin a la guerra, mientras que Israel ha amenazado con reanudar su ofensiva hasta destruir a Hamas.

Los militantes dirigidos por Hamas mataron a 1.200 personas en el ataque del 7 de octubre, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 personas. Más de 100 fueron liberadas durante un alto el fuego de una semana en noviembre de 2023. Las fuerzas israelíes rescataron a ocho rehenes vivos y recuperaron los restos de decenas más, al menos tres de ellos muertos por error por las fuerzas israelíes. Siete fueron liberados en el último alto el fuego.

La campaña militar de Israel mató a más de 47.000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que no indica cuántos de los muertos eran combatientes. El ejército israelí afirma que mató a más de 17.000 combatientes, sin aportar pruebas.

Los bombardeos y las operaciones terrestres israelíes arrasaron amplias franjas de Gaza y desplazaron a cerca del 90% de sus 2,3 millones de habitantes. Muchos de los que regresaron a sus hogares desde que comenzó el alto el fuego sólo encontraron montones de escombros.