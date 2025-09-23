Trump acusó a la ONU de “financiar el ataque contra países occidentales”, de “premiar” a Hamas y reclamó que le den “un Nobel de la Paz”

Donald Trump entró en la Asamblea General de Naciones Unidas con un alegato contra el organismo multilateral, a favor de su persona y en contra del legado de Joe Biden. Incuso habló de cómo la ONU desestimó una propuesta suya para la reforma del edificio en su época de constructor antes de entrar en política.

Con Trump, todo gira en torno a él siempre, hasta el punto que reclamó el premio Nobel de la Paz: “Lamentablemente, en todos esos casos, las Naciones Unidas ni siquiera habían intentado ayudar. Puse fin a siete guerras. Lidié con los líderes de esos países y nunca recibí ni una llamada de los de las Naciones Unidas para ofrecerme ayuda para finalizar aquellos acuerdos, lo único que hicieron las Naciones Unidas fue detenerse a medio camino”.

“Estas son las cosas que conseguí de las Naciones Unidas: escaleras mecánicas que no funcionan y un teleprompter que no funciona”, se quejó, al tener dificultades para leer en la pantalla su discurso.

“Las Naciones Unidas tienen un potencial extraordinario”, dijo, “pero no se están acercando ni mínimamente a realizar ese potencial. Parece que lo único que hacen es escribir cartas muy rotundas que luego no aplican en la práctica. Así no se resuelven las guerras. Lo único que resuelven las guerras son las acciones. Tras haberles puesto fin a todas esas guerras habiendo negociado los acuerdos de Abraham, algo tan importante que nunca se ha reconocido que había conseguido mi país. Por cierto, tendría que recibir yo el Premio Nobel de la Paz por todos y cada uno de esos logros, pero el mayor orgullo para mí, sin embargo, es saber que esos hijos e hijas podrán seguir viviendo con sus padres y madres, porque se dejará de asesinarlos en esas guerras sin sentido. Lo único que me preocupa es salvar vidas, no ganar premios”.

Trump, además, cargó contra la ONU por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. “Naciones Unidas no solo no está resolviendo los problemas sino que a menudo genera problemas que tenemos que resolver nosotros. El mejor ejemplo es la principal cuestión política de estos tiempos: la crisis de la migración no controlada”.

Y el presidente de EEUU empezó con una catarata de acusaciones no demostradas: “Naciones Unidas financia el ataque contra países occidentales y sus fronteras. En 2024 , el presupuesto de Naciones Unidas asignó 332 millones en asistencia en efectivo para apoyar cerca de los migrantes que llegaban a EEUU, Naciones Unidas apoya a personas que llegan ilegalmente a EEUU y luego nosotros las tenemos que expulsar: ofrece alimento, abrigo, transporte y tarjetas de débito a extranjeros ilegales. Naciones Unidas se supone que debe poner fin a invasiones, no crearlas ni financiarlas”.

“Premio a Hamas”

“He estado trabajando con ahínco para lograr un alto el fuego en Gaza”, ha asegurado Trump, que no ha dicho ni una sola palabra crítica con Israel, “tenemos que conseguirlo. Lamentablemente Hamas está rechazando una y otra vez nuestras ofertas razonables de paz, no podemos olvidar el 7 de octubre. Algunos, además, han decidido unilateralmente reconocer el Estado palestino, y eso es un premio demasiado grande para los terroristas de Hamas que cometieron esas horribles atrocidades del 7 de octubre. Además se han negado a liberar a los rehenes. No podemos dejar de reconocer que a Hamas se le entregaría demasiadas cosas a cambio de los rehenes si pagáramos lo que nos piden. Lo único que podemos pedir es que liberen a los rehenes. Y ahora

Trump ha proseguido: “Tenemos que poner fin a la guerra de Gaza, tenemos que acabar con esa guerra y negociar la paz y que vuelvan los rehenes. Queremos que los 20 rehenes regresen, todos ellos”.