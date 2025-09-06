Trump firmó una orden ejecutiva que revive el Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, recuperando un nombre que se usó por última vez a finales de la década de 1940.

La orden autorizaría al Departamento de Defensa, al secretario de Defensa y a sus funcionarios subordinados a utilizar títulos secundarios como Departamento de Guerra, Secretario de Guerra y Subsecretario de Guerra en la correspondencia oficial y las comunicaciones públicas, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

También instruye al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a recomendar medidas, incluyendo acciones legislativas y ejecutivas, para que el cambio de nombre sea permanente. Un cambio legal completo aún requeriría la aprobación del Congreso.

“Defensa es demasiado defensiva”, dijo Trump en la Oficina Oval el mes pasado. “Y queremos ser defensivos, pero también ofensivos si es necesario. Así que me pareció un nombre mejor”.

Hegseth argumentó que cambiar el nombre “no es solo una cuestión de palabras, sino de la ética guerrera”.

Los críticos advirtieron que podría generar altos costos y distraer la atención de las prioridades de seguridad.

El senador estadounidense Andy Kim calificó el cambio de nombre como una idea infantil, y añadió: “Los estadounidenses quieren prevenir guerras, no promoverlas”, según un informe de la BBC.

El Departamento de Guerra, creado en 1789, dirigió el Ejército de los Estados Unidos y supervisó las fuerzas armadas del país durante las dos guerras mundiales antes de integrarse en el Departamento de Defensa a finales de la década de 1940.

Con información de la agencia NA