Papá Noel existe, aunque usted no lo crea

Sigmund Freud decía que los niños no creen en teorías como aquella de la cigüeña u otras que les cuentan los adultos. Más bien, los pequeños desarrollan sus propias elucubraciones acerca del origen de los hijos, la diferencia sexual, entre otros temas de su interés.

Dicho de otro modo, lo que Freud dice es que los niños deben dejar de creer en los adultos para poder pensar. Esto no es fácil, porque la modificación de esa creencia trastoca la actitud del niño para consigo mismo –pierde su ingenuidad y, cuando deja de creer, ya no es el mismo niño que era.

Muchas personas dicen: “Yo creí en Papá Noel hasta…” tal edad, a veces hasta los 10 o 12 años, cuando desde antes contaban inequívocamente con todos conocimientos para saber que Papá Noel no existía. Lo sabían, pero no creían. Ahora bien, este es el meollo de la cuestión: saber no es igual a creer.

Pensemos en otra situación para ilustrar esta diferencia. Cualquier fumador sabe que el hábito es perjudicial para la salud. No obstante, nadie que lo sabe deja de hacerlo por el solo hecho de saberlo. No lo cree, hasta que quizá se pega un susto. El saber y la creencia van por caminos separados.

Hagamos un contrapunto. Recordemos el cuento de Juan José Millás, que se titula Los padres mienten. En este, un hermano le anticipa a otro que los padres le contarán que los Reyes Magos son los padres, pero le indica que no les crea: “Los Reyes existen, pero como los mayores no saben el modo de explicar su existencia, dicen eso, que son los padres”.

Saber, creer, existir. Así hemos dado un paso más, el que lleva a la demostración de una existencia. Cuantos siglos la Humanidad se debatió con pruebas y argumentos acerca de la necesidad de un Ser Superior –como si Dios precisara que creyésemos en él para existir. ¡Qué soberbia la de los seres humanos! ¡Son incorregibles!

Volvamos mejor a nuestro tema. Papá Noel existe, esto es claro, porque su existencia no depende de esa creencia que, en todo caso, refleja la relación que el niño tiene con sus padres. Jacques Lacan tenía una presunción de esta discusión cuando una vez dijo: “Todos los días los periódicos dicen que Dios sabe [¿sabe y no cree?] si es peligroso el progreso de la ciencia, etc., pero esto nos deja indiferentes. ¿Por qué? Porque están todos, incluyéndome a mí, insertos en ese significante mayor que se llama Papá Noel. Con Papá Noel esto siempre se arregla, y, diría aún más, se arregla bien.”

¿Qué quiere decir que Papá Noel es un significante? Que funda un orden, que a través suyo organizamos una comunidad, la navideña, que arregla los ritos de fin de año y permite que nos demos un beso y un regalo.

Podríamos decir que no hace falta creer en la Navidad para desear una Feliz Navidad. Ahora bien, por el solo hecho de desearla, ya creemos. Un viejo amigo me decía el otro día que envidiaba a quienes creen, porque así –piensa que– podría llevar más fácilmente sus problemas. Qué vivo, como si no creer no fuese una condición para creer.

Creer no es seguridad. La fe no es tal si no está quebrada. De lo contrario, volvemos a la ingenuidad del comienzo. La pregunta por la creencia se plantea después de haber dejado de creer en los padres –incluso, parafraseando de nuevo el título del cuento de Millás, cuando descubrimos que los padres mienten, hasta cuando dicen la verdad.

LL/MF