Sin acuerdo entre el PRO y LLA, fracasó otra vez la sesión para debatir el proyecto de Ficha Limpia

La Cámara de Diputados había convocado para este jueves a una sesión especial para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales. Pero, tal como sucedió hace unos días, sin acuerdo entre el PRO y legisladores que responden a Milei, se ausentaron algunos libertarios y otra vez no hubo quórum.

El PRO, junto a La Libertad Avanza (LLA) y la UCR, había pedido la sesión especial para las 10, en un encuentro en el que también se habían incluido los proyectos de Juicio en Ausencia, modificaciones al Código Penal sobre reiterancia y voto por correo de los ciudadanos que viven en el exterior.

El oficialismo y los bloques aliados no solo tenían que garantizar el quórum para abrir la sesión de 129 legisladores presentes, sino también los votos para aprobar esas iniciativas, ya que se requiere una mayoría agravada.

El proyecto de Ficha Limpia debe ser aprobado por 129 votos en la cámara baja y 37 en el Senado, con lo cual, si se alcanzara la sanción, la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría ser candidata en 2025. En la actualidad, solo se puede impedir la postulación a un cargo electivo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia. Pero hubo solo 116 diputados en sus bancas y faltaron 13 para tratar los proyectos. Fracasó de nuevo la sesión y el PRO, promotor de la iniciativa, disparó munición gruesa contra el oficialismo. Al igual que la Coalición Cívica y la UCR.

Al caer la sesión, tomaron la palabra los presentes, para dar su punto de vista y disparar contra sus colegas ausente. La primera en tomar la palabra fue Silvia Lospennato, del PRO, autora del proyecto, que perderá estado parlamentario y para llegar al recinto deberá atravesar una vez más el trámite legislativo ordinario: “Supongo que los corruptos van a estar festejando hoy. También van a festejar los terroristas que no van a poder ser juzgados porque no se aprobó el juicio en ausencia. Van a festejar todos los delincuentes que van a poder seguir robando, entrando y saliendo de las cárceles porque no se aprobó la reiterancia. Pero todos sabemos que esta sesión se cayó porque la impunidad es muy poderosa en la Argentina, muy poderosa”, apuntó la legisladora.

Además, Lospennato se preguntó si “los diputados que no vinieron, ¿creen que los corruptos merecen impunidad? ¿Los diputados que no vinieron creen que los corruptos tienen que tener fueros? ¿Los diputados que no vinieron creen que van a poder seguir haciendo política en el reino de la impunidad? Pero les voy a decir una cosa: la gente ya cambió. No importa que acá no los estemos representando, la gente ya cambió y la gente va a juzgar a los que sean cómplices de la impunidad”, remarcó, al tiempo que detalló que los juicios de corrupción “llegan a condena solamente en el 2% de los casos”.

Para la diputada del PRO, “nadie investiga el poder. Somos un país pobre, somos un país con pocas esperanzas de progreso porque dejamos que nos gobiernen los corruptos, las castas de todo. Sindical, empresaria o política, que no representan a un pueblo sufrido que quiere salir adelante. Pero ese pueblo sufrido, que quiere salir adelante, se los va a decir en las urnas. Los ciudadanos van a mirar con lupa quiénes son los que hoy no vinieron a este recinto para garantizarles impunidad a los corruptos. Ellos no merecen representar al sagrado pueblo argentino”, completó.

En el mismo sentido, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, negó que el proyecto apunte a dejar fuera de la carrera electoral a Cristina Fernández de Kirchner y denunció un pacto entre el oficialismo y el kirchnerismo para que la expresidenta pueda ser candidata el año próximo.

“El Presidente quiere que la señora Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires para que el diputado Espert o la señora Karina Milei le compitan y eventualmente le ganen y ese es el pacto que se acaba de consolidar hoy. ¿Cuántos diputados de la Libertad Avanza le faltan?, quiero la lista señor presidente, faltan por lo menos cuatro o cinco personas”, dijo López en referencia a los legisladores oficialistas que no estuvieron presentes para dar el quorum.

De igual manera, su compañero de bancada, Maximiliano Ferraro, consideró “vergonzoso lo que acabamos de ver en la Cámara de Diputados. Claramente consagra el pacto de impunidad entre Milei y el kirchnerismo y su connivencia. Hubo 12 diputados menos que en la sesión anterior en que intentamos tratar la Ficha Limpia. Faltaban muchísimos diputados de La Libertad Avanza y sorprendieron ausencias del PRO. No es un reclamo nuestro, es un reclamo ciudadano. Hasta ahora no explicaron nada, silencio de radio. Si los encarás, no tienen vergüenza. Estamos muy preocupados porque ayer, el mismo presidente de la Cámara había dado la garantía”, remarcó al tomar la palabra en el recinto.

Por su parte, el radical Rodrigo de Loredo dijo estar “caliente como una pipa, enfermo, harto”. “Siempre se encuentra una excusa para que la corrupción subsista y los chorros gobiernen este país, nos inventan pelotudeces. ¿Hay connivencia entre LLA y el Kirchnerismo? ”Si, es una obviedad“, disparó.

Para Martín Yeza, diputado por el PRO, “nos criamos pensando que el poder es impunidad. Ficha limpia era el primer ladrillito de los que creernos que una nueva cultura política diferente es posible. Que hayamos juntado menos diputados que la semana pasada da cuenta que este es un tema espeso. Algunos de los bloques, particularmente LLA, tuvo una considerable cantidad de ausencias”, acuso.

En tanto, el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, utilizó las redes sociales para expresarse sobre el faltazo de diputados de La Libertad Avanza y lo que, considera, es un arreglo entre Javier Milei y la expresidenta. “NO ME PRESTO A PANTOMIMAS. Claro acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla”, publicó minutos después de que Martín Menem declarase como caída la sesión.

La iniciativa, que reúne 17 proyectos, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

El proyecto de juicio en ausencia, en tanto, habilita a avanzar en el juicio para esclarecer el atentado a la AMIA, ya que permitirá juzgara funcionarios del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y a los libaneses de Hezbollah señalados por haber organizado el atentado que causó 85 muertos.

Argentina había pedido la extradición de los ex ministros de Defensa Ahamad Vahidi; del ex ministro de Seguridad Alí Fallhijan; ex ministro de Seguridad, del ministro de Economía y ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani, y del ex secretario de esa sede diplomática Ahmad Reza Ashgari.

Además, el temario incluía un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de reincidencia.

El proyecto impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, establece que, si se está procesado y se comete un nuevo delito, se procede a la detención, ya que se cambia el concepto de reincidencia por reiterencia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.

Además, se incluyó el proyecto para habilitar el voto en el exterior del país a través del correo, que se había establecido por decreto en el gobierno de Mauricio Macri, pero luego fue suspendido en la gestión de Alberto Fernández.

En esa ocasión, se permitió a las personas que viven en el exterior y hayan realizado el cambio de domicilio en su DNI a emitir su voto por esa nueva vía.

