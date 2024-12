Advierten que Villarruel no podía estar presidiendo la sesión por la expulsión de Kueider

Concluida la histórica jornada en la que el Senado de la Nación expulsó de sus filas al senador nacional Edgardo Kueider, una duda reglamentaria comenzó a crecer: la presunta invalidez de la sesión que tuvo lugar este jueves. ¿La razón? Que fue presidida por Victoria Villarruel, en momentos en que por ausencia de Javier Milei, ella estaba a cargo del Poder Ejecutivo.

Félix Lonigro, abogado constitucionalista, dijo que “la vicepresidenta no puede ejercer las dos funciones al mismo tiempo”. “O es presidenta del Senado o se hace cargo de la presidencia”, aseveró.

Según el portal especializado Parlamentario, el presidente de la Nación viajó al mediodía a Roma, para mantener una reunión bilateral con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. El exdiputado nacional del PRO Pablo Tonelli, especialista en temas constitucionales, advirtió: “Si ella presidió la sesión mientras el Presidente estaba fuera del país, es una irregularidad grave”. Con todo, aclaró que “en los hechos, no pasará nada”.

La Constitución establece que la vicepresidenta en este caso no puede presidir una sesión del Senado, si el primer mandatario está fuera del país. Si ella asume al frente del Poder Ejecutivo, por ausencia del país de su titular, no puede simultáneamente actuar como vice y presidir la sesión del Senado.

Al respecto, algunos remiten al artículo 88 de la Constitución, que dice que “en caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación” y que “en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo”.

Pero más allá de eso, Tonelli aclaró que no hay “ningún artículo en particular” que establezca lo que no debe suceder. “El presidente es el titular del Poder Ejecutivo y no puede, al mismo tiempo, presidir el Senado. Es consecuencia de la división de poderes”, precisó el jurista. Así las cosas, ¿por qué sus dudas de que vaya a establecerse la nulidad de lo actuado? “Porque dudo mucho de que alguien plantee el tema y el Senado lo trate”, fue la respuesta del exlegislador del PRO.

JJD