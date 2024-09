Agredieron a Grabois en el aeropuerto de Ezeiza y terminó arrastrado por seis policías

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, fue agredido este lunes en el Aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba de su viaje a Roma, donde se reunió con el Papa Francisco.

“Chorro”, “ladrón”, “Hijo de puta”, “anda con el Papa”, se escucha gritar a varias agresores en un video que circuló en las redes.

La agresión derivó en un escándalo en el hall del aeropuerto cuando el dirigente intentó responder y terminó siendo arrastrado por al menos seis agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria mientras los agresores seguían filmando y gritando.

“¿A quién le robe?”, les grita Grabois a los agresores a los casi no se les ve la cara ya que fueron los que filmaron el episodio. “A nosotros, los argentinos”, se escucha responderle uno de ellos.

Poco después, en su cuenta de X, el dirigente respondió: “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”.

Grabois fue acusado por funcionarios del Gobierno de malversar el dinero que recibía para planes sociales. Sin embargo, las denuncias en su contra no prosperaron hasta el momento en la Justicia que fue las desestimó. Si en cambio, avanzaron las que el dirigente hizo contra el Ministerio de Capital Humano por retener alimentos para los sectores más vulnerables.

El dirigente, además, acaba de llegar de un viaje a Roma donde participó de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, donde el Papa Franciso pronunció una dura crítica contra las políticas sociales del Gobierno y la represión a las marchas de protesta.

No es la primera vez que Grabois es agredido en la calle. Ya había ocurrido algo similar estaba en un bar de Palermo con su papá.