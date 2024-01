Alberto Fernández compartió un posteo que acusaba a Caputo de mentir sobre el origen de la deuda con el FMI: “Es demasiado”

El expresidente Alberto Fernández compartió este miércoles un posteo hecho en la red social X por su exportavoz, Gabriela Cerruti, en el que acusa al gobierno de Javier de mentir sobre el origen de la deuda con el Fondo monetario Internacional cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en las últimas horas que se reflotaba el acuerdo con el organismo internacional de crédito.

“La deuda que se está renegociando con el FMI fue tomada por Mauricio Macri y el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Es una deuda denunciada ante la justicia por el gobierno anterior y la Auditoría General de la Nación. Mentir en un comunicado oficial es demasiado”, escribió Cerruti, que además agregó el hashtag “#FaKe” y adjuntó el comunicado oficial que dio a conocer el Gobierno a través de su cuenta “Oficina del Presidente Javier Milei”. Allí, el Ejecutivo dice que se llegó a un acuerdo con el Fondo “que le permitirá dispones de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el ex presidente Alberto Fernández”.

La deuda que se está renegociando con el @FMInoticias fue tomada por @mauriciomacri y el actual ministro de economía @LuisCaputoAR .

Es una deuda denunciada ante la justicia por el gobierno anterior y la @AuditoriaAGN

Mentir en un comunicado oficial es demasiado. #FaKe pic.twitter.com/UxlU2khmSZ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 11 de enero de 2024

Por su parte, el presidente Javier Milei también utilizó la táctica del reposteo para expresar su opinión sobre el tema. El mandatario, muy activo siempre en su cuenta de X, retwiteó un comentario de @laderechadiario que expresaba: “El Gobierno de Milei logró reflotar el acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional que Massa había dejado caído”, apuntando también al exministro de Economía.

🇦🇷 | El Gobierno de Milei logró reflotar el acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional que Massa había dejado caído.https://t.co/P6BeWZ8hES — La Derecha Diario (@laderechadiario) 11 de enero de 2024

El acuerdo con el Fondo

Tras el encuentro con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles en conferencia de prensa junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, la renovación del acuerdo con el organismo de crédito y confirmó el desembolso de 4.700 millones de dólares, que se concretará una vez que el Directorio apruebe el programa de ajuste fiscal presentado por el Gobierno Nacional. Dichos fondos se utilizarán para el pago de vencimientos de diciembre y enero y abril. Argentina también deberá abonar en febrero alrededor de 600 millones de dólares en concepto de intereses.

“Hemos llegado a un acuerdo con el FMI en el marco de la séptima revisión del acuerdo de facilidades extendidas. Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar ese acuerdo requería de un mayor compromiso para remontar la falta de credibilidad ocurrida en los últimos dos semestres”, explicitó el funcionario de Javier Milei.

Además, Caputo sostuvo que si la ley no pasa por el Congreso sería “una muy mala noticia para todos los argentinos”. “Eso no implica que volvamos a la meta de la administración anterior. Aun si no pasara extremaríamos los recursos para cumplirlo En la Argentina esa es la raíz del problema, nuestro compromiso con la gente fue resolver el problema y no seguir engañándonos”, explicó.

“Este no es un acuerdo nuevo. Se ha reflotado el anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad ocurrida en los últimos dos trimestres”, dijo Caputo.

Además, anticipó: “A finales de enero se mandará el acuerdo al board con las nuevas metas. Esto podría implicar un desembolso de 4700 millones de dólares, que no es plata nueva. Es la plata para pagar los vencimientos de capital ocurridos en diciembre y el que vendrá en abril”.

El nuevo entendimiento, el primero que cierra el gobierno de Javier Milei con el Fondo, llega luego de varias semanas de negociaciones y de una misión técnica de funcionarios del staff a Buenos Aires para terminar las negociaciones con el equipo que dirige el ministro de Economía, Luis Caputo. El acuerdo fue confirmado por el FMI a través de un comunicado, pero está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI conocido como board.

Caputo precisó que el Fondo estaría dispuesto a negociar un nuevo acuerdo en el futuro: “Si eventualmente quisiéramos pedir nuevos préstamos, el Fondo está abierto, pero nosotros creemos que es hora de que el país resuelva sus problemas financieros solucionando sus problemas estructurales de fondo, que es su adicción al exceso de gasto público, al déficit fiscal que es en definitiva lo que termina generando todos los problemas que la sociedad después sufre”.

“Tenemos plena confianza en que la medida que estamos tomando nos van a conducir por el camino correcto”, concluyó.

Qué dijo el FMI sobre la gestión Massa

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó este miércoles durísimas críticas a la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y alertó que con su gestión la Argentina “se desvió gravemente de su rumbo”.

El equipo técnico del FMI sostuvo que “el programa se desvió gravemente de su rumbo. Se incumplieron las metas de déficit fiscal primario y de deudas internas para finales de septiembre, y datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron incluso por un margen mayor”, cuando ya arreciaban el gasto para intentar hacer un buen papel en las elecciones.

Asimismo, el equipo del Fondo que visitó al país, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, remarcó que “en este contexto, el presidente Javier Milei y su equipo económico actuaron de manera rápida y decisiva para desarrollar e implementar un sólido paquete de políticas con el objetivo de restaurar la estabilidad macroeconómica, demostrando total determinación para llevar el programa actual de vuelta al rumbo correcto”.

El comunicado del FMI también manifestó que “a medida que se implementan las políticas y se reconstruye la credibilidad, debería iniciarse un proceso gradual de desinflación, acompañado de un fortalecimiento adicional en las reservas y una eventual recuperación en la producción, la demanda y los salarios reales”.

Con información de agencias.

IG