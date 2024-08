Alberto Fernández niega las acusaciones en su contra: “Nunca he golpeado a una mujer”

El expresidente Alberto Fernández dio una entrevista a los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera para el diario El País de España en la que niega la acusación de su expareja Fabiola Yañez, quien lo denunció por “violencia física” y “terrorismo psicológico”. Dice que lo que ella vivió no se lo “tiene que contar a los diarios”, sino “probarlo ante la justicia” y que prepara una estrategia para contratacar en tribunales.

Según el medio español, Fernández “cuenta que los cuatro años de convivencia en Olivos estuvieron plagados de peleas, pero dice no recordar el día que Yañez le recriminó que llevase tres días golpeándola ni cómo los chats y fotografías que parecen incriminarlo llegaron al teléfono de su secretaria privada. La causa contra él avanza a gran velocidad: horas después de la charla, la Policía allanó su departamento e incautó su teléfono celular”.

La denuncia de Yañez contra el expresidente se produjo el martes 6 de agosto por Zoom, desde España, ante el juez federal Julián Ercolini. Su caso salió a la luz en el marco de la causa que investiga la contratación de seguros durante el gobierno de Fernández. La Justicia peritó el celular de la exsecretaria del exmandatario donde encontró conversaciones entre ella y Yañez que daban cuenta de situaciones de violencia.

La primera reacción del expresidente fue negar todo. A través de un comunicado en sus redes sociales dijo: “Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”. Dos días después, el jueves 8, se publicaron en medios de noticias fotos de Yañez con moretones, y chats entre la expareja donde ella lo acusa a él de esos golpes y él no niega los hechos.

En diálogo con El País, en cambio, Fernández insiste en lo que expresó en aquel comunicado: “Yo sigo diciendo lo mismo”, declara. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra [exsecretaria Legal y Técnica de su presidencia] y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, agrega y dice que hablará sobre las imágenes de los golpes ante “los jueces”.

El expresidente sostiene como hipótesis que Yañez lo denunció falsamente porque “alguien la incentivó con otros fines”. Y agrega: “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”.

Consultado sobre el chat en el que ella le dice que la golpeó durante tres días seguidos y él le responde: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”, Fernández dijo a El País: “No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola”. Y cuando se le cuestiona por qué, responde: “No lo sé, pero no los tengo (...) Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”.

Fernández dice que no recuerda cuándo fue la noche de la discusión que aparece en esas conversaciones donde ella le envía fotos golpeada. “El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria [María Cantero] con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas”

Según los periodistas de El País, “pese a que lo acusaba de pegarle, Fernández no parecía consciente de que Yañez lo podía denunciar”. A la pregunta de ellos sobre esto, él contestó: “Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”.

El expresidente insiste en negar haber golpeado a Yañez, pero desliza que hubo situaciones de tensión y violencia verbal entre ellos. “Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”, expresa. Agrega que no conoce los detalles de la causa en su contra e indica: “Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”.

Ante la pregunta sobre si él sufrió violencia por parte de ella, responde: “No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola”. “No se llega [a esta instancia] por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia”.

La reacción de Cristina Fernández de Kirchner

Durante la entrevista, los periodistas le leen a Fernández los tuits de su exvicepresidenta, que escribió: “Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología. Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA. Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el exPresidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: 'toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal'”

Fernández responde: “No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios. Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.

El expresidente insiste en que lo que sucedió en su vínculo con Yañez tiene que ver con otras problemáticas, pero evita dar detalles: “Porque es un tema muy delicado que directamente afecta a la mamá de mi hijo, por encima de cualquier diferencia yo quiero preservar su integridad. Hablaré ante el juez, no para que esto se convierta en una suerte de carancheo mediático”, explica.

Sobre la versión que reza que ella lo quiso extorsionar y le pidió dinero, el expresidente indicó: “ella habló de una oportunidad que tenía y no entendía qué ganaba ella si no hacía la denuncia”. “¿Decime qué gano si no hago la denuncia?”, le dijo, según él, que agregó que “el resto” se lo va a contar al juez.

Por último, el expresidente se refiere a la reacción política que tuvo el caso. “Yo no tengo doble estándar. Admito que hay una presunción de culpabilidad mía, la acepto, pero pido que me dejen probar la inocencia”, dice. “Una cosa es la presunción de la culpabilidad y la otra es el linchamiento mediático que lo hace a uno culpable sin posibilidad de defenderse. Son dos cosas distintas”, subraya.

MM