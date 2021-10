Aníbal Fernández se justificó por el mensaje a Nik: "Él vive agraviándonos"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, justificó el mensaje que le escribió este lunes al humorista gráfico Nik, el que generó polémica y fue tendencia en Twitter todo el día, e insistió en que se comportó con "honestidad". “Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik nos ha agraviado e insultado veinte veces. Hemos debatido muchas veces”, afirmó el funcionario nacional.

"¿Qué paso con Nik?", le cuestionó el periodista. "No fue otra cosa más que un debate", respondió. “Para mí los hijos, la casa y las mujeres son templos. Jamás me metería con los hijos de nadie", dijo mientras que insistió con que no se le caen "los anillos" por aclarar y pedir disculpas.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, apuntó en declaraciones a TN.

Al ser consultado sobre la solicitud de renuncia de diputados de la oposición, el ministro respondió: “Yo le pediría renuncia a tantos y no digo nada”. Y cerró: “No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces”, dijo el ministro de Seguridad.

Aníbal Fernández negó haber amenazado a Nik: “Para mí los hijos, la casa y las mujeres son templos. No se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas" pic.twitter.com/6AzeG3VlVb — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 12 de octubre de 2021

El 8 de octubre, Nik, cuyo verdadero nombre es Cristian Dzwonik, tuiteó una fuerte crítica a las medidas económicas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández tras la derrota en las PASO. "Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo".

El ministro de Seguridad citó este lunes el tuit del dibujante y señaló que muchas escuelas reciben subsidios del Estado, entre ellas la escuela ORT, a la que asisten las hijas de Nik. "¿La conocés? Sí que la conocés... ¿O querés que te haga un dibujito?", escribió Fernández en un mensaje que más adelante borró y que el dibujante interpretó como una amenaza velada.

Por eso, señaló en diálogo con La Nación, medio para el cual trabaja, presentará una denuncia penal contra el funcionario. Según el diario, "contó, además, que sus hijas estuvieron llorando y que él mismo tiene miedo porque no sabe cómo el ministro tiene información personal suya y, lo que es peor, la revela en redes".

“A partir de mañana, que es día hábil. Es un tema serio, no solo por mí sino por todos los ciudadanos de a pie. No es lo mismo luchar contra cualquier persona que con un ministro de Seguridad”, añadió el creador de "Gaturro".

"El ministro de seguridad @FernandezAnibal me dedica un tweet persecutorio con una amenaza “velada” dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores. El ministro q debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al q piensa distinto. Tengo miedo", tuiteó el dibujante.

Y añadió: “El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después, Aníbal Fernández, que me menciona en su Twitter, pero me tiene bloqueado, borró su tweet”.

Aníbal Fernández se comunicó luego de forma privada con Nik para pedirle disculpas ya que, dijo, su frase solo tenía como objetivo referirse a los colegios privados que recibían subvenciones del Estado. En Twitter señaló: "No amenacé a nadie. Le dije a Nik que, de sentirse amenazado, me disculpaba. No se me caen los anillos. Solo que no hago daño”. El ministro siguió posteando sobre el episodio, aunque el tuit original ya no podía ser visto en su cuenta.

Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribi a su WhatsApp y le dije:

“Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos”.

Lo hablé con el Presidente de DAIA.

¿No se entiende lo del dibujito? Aquí va pic.twitter.com/DqSA7gygtj — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 12 de octubre de 2021

