Con un audio, Cristina Kirchner participó de un acto de campaña de Fuerza Patria: “Estamos viviendo una catástrofe social”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó este lunes de un acto en Pilar junto al intendente Federico Achával y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. El encuentro, orientado a respaldar a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario que forman parte de las listas de Fuerza Patria, sorprendió por la intervención de la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, que envió un mensaje grabado desde su domicilio en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

Con palabras a la militancia y críticas a Milei, la expresidenta dijo: “Sé que todos y todas ustedes están allí en la primera trinchera de la salud, esa trinchera que es el hospital público; que están llevando adelante una tarea de compromiso para sostener todo el sistema contra viento y marea en medio de un vendaval, de este vendaval que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei”.

Noticia en desarrollo...