Betty Rojkes, esposa de Alperovich, criticó la sentencia que recibió su marido por violación

Con un video y un comunicado, la familia del exgobernador de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, criticó los fundamentos del fallo del juez Juan Manuel Ramos Padilla.

“Este juicio es un escándalo. Realmente es un escándalo. ¿De qué se lo acusa José? De ser un empresario exitoso, de haber sido tres veces un excelente gobernador que tanto bien le hizo a Tucumán, de haber sido dos veces senador o simplemente de ser hombre. No sabemos de qué se lo acusa porque usted en 400 hojas no ha verificado absolutamente ninguna de las pruebas”, le dijo al magistrado a través de un video la senadora Betty Rojkes, esposa de Alperovich.

“Este juicio fue una farsa. Más de 80 testigos tuvieron que irse a Buenos Aires a declarar. Todos le mintieron, todos mintieron bajo juramento y usted no tomó ninguna medida al respecto. La única que no miente es la denunciante. Mujer mayor de edad, de buena situación económica, de buena formación cultural, es la única que no miente. Y la prueba de lo que estoy diciendo, juez, es el show que usted se manejó para detener a José. Prime time, toda la prensa del país, el escarnio público. Lo tenía muy claro usted, juez. Lo tenía muy claro. Esto no es justicia. ¿Y sabe qué? A este juicio lo estamos pagando todos los contribuyentes. ¿Para quién era ese mensaje, juez? ¿Quién lo obligó a decir esto?”, agregó.

Asimismo, en un comunicado publicado por La Gaceta de Tucumán, la familia de Alperovich criticó: “Lo único que nos siguen dejando en claro los fundamentos de la sentencia en contra de José Alperovich, es que aquí la única víctima es José. Una vez más, para quedar bien públicamente, el juez no analizó ni tuvo en cuenta las pruebas que constan en la causa. Nuestros abogados ya están trabajando en la apelación de esa barbaridad jurídica, y serán ellos quienes comuniquen los datos técnicos”.

En otro pasaje de la nota, agregaron que han sido “defensores históricos de que las denuncias de las mujeres sean tomadas como una prueba fuerte, de que siempre hay que creerle a la víctima”, pero que “la víctima aquí es José Alperovich” y que “una denuncia falsa como es esta, destruye el trabajo por el que tanto han luchado las mujeres”.

“Con la arrogante y porteña idea de que Alperovich es un señor feudal en Tucumán, y de que en el Norte estamos acostumbrados a este tipo de relación asimétrica, descarta todas las testimoniales ofrecidas por la defensa, porque según él, todos están sometidos a Alperovich. Fueron más de 80 testigos. Un absurdo propio de alguien que se quedó estancado en el siglo pasado”, agregaron.

“El juez le da a la declaración de la denunciante un carácter irrefutable y no le presta atención a ninguna de las pruebas objetivas aportadas durante el juicio, que desarman esa declaración y la tiñe de serias dudas, incluso de que haya sido armada para afectarlo políticamente”,, sumaron. Y enumeraron: “No tiene en cuenta los mensajes de ella. No profundiza en los motivos por los cuales borró sus mensajes y luego los adulteró, como demostraron los peritos. No tiene en cuenta las antenas de telefonía que la ubican a más de 10 kilómetros de uno de los lugares de supuesto abuso. No relacionad su angustia y cambio físico con su relación de pareja con violencia de género. No advierte que mintió sobre los hechos a la psicóloga del cuerpo médico forense. Pasa por alto que buscaba un certificado psicológico para negociar”.

El exgobernador de Tucumán José Alperovich fue condenado la noche del 18 de junio a 16 años de prisión por el abuso sexual de su sobrina y ex asesora entre 2017 y 2018. Alperovich, una de las figuras fuertes del peronismo, salió esposado de los Tribunales porteños, donde escuchó la sentencia con la cabeza gacha, la mirada clavada en el piso y sin poder dominar un temblor en los labios. También fue condenado a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal.

