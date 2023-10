Bullrich, Massa y Milei cerraron sus campañas en un inquietante escenario de tercios y con total incertidumbre sobre el resultado

Los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y de Unión por la Patria, Sergio Massa, aprovecharon el último día antes de la veda electoral de la votación de este domingo para realizar actos públicos en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país. En cambio, el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei —que había cerrado su campaña electoral el miércoles a la noche con un espectacular acto en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo—, optó por no realizar más actos con público y se limitó a brindar una entrevista periodística.

Los tres principales postulantes, a quienes se suman Juan Schiaretti, de Hacemos por Córdoba, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, cerraron sus campañas electorales con la foto de las PASO del 13 de agosto pasado, es decir un escenario de tercios y con total incertidumbre respecto de los resultados del domingo, ya que las encuestas han fallado en la última votación e inclusive varios responsables de consultoras que las hacen señalaron en los últimos días que podría haber “una sorpresa”.

Bullrich encabezó ayer a la tarde un gran acto final de cierre de campaña nacional en el municipio de Lomas de Zamora, bastión de Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense, y sostuvo que su “pornografía brutal llenó el vaso de 20 años de robo de la Argentina”.

La candidata de Juntos por el Cambio tuvo un invitado de gran relevancia política para sus votantes: el expresidente Mauricio Macri, que de nuevo —tras haberlo hecho en sus redes sociales con un texto y con un video— llamó enfáticamente desde el escenario a votar por su exministra de Seguridad. “Es ella”, pidió el exmandatario a los militantes cambiemistas.

Con Bullrich estuvieron también Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su rival en la interna de Juntos por el Cambio y que fue anunciado como su jefe de Gabinete en el caso de ganar la Presidencia; el exsenador Esteban Bullrich; el diputado nacional Hernán Lombardi, y la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

Tras visitar las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, la expresidenta del PRO celebró su última actividad de campaña en la Plaza Raúl Alfonsín de Lomas de Zamora, donde también se mostró junto a su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, y el postulante a intendente en ese municipio, Guillermo Viñuales, rodeada de una militancia que acudió con banderas argentinas y del PRO.

Se trató de una convocatoria que buscó capitalizar el impacto que dejaron las imágenes del exjefe de Gabinete de la provincia en un yate de lujo junto a la modelo Sofía Clerici en Marbella, lo que le valió su cargo en el gobierno de Axel Kicillof y su candidatura a concejal en Lomas.

La intención de la coalición opositora era realizar el acto en la Plaza Grigera, pero según denunciaron desde Juntos por el Cambio, el municipio lomense, a cargo de Marina Lesci, instaló una feria de emprendedores en una “maniobra” para impedir en ese lugar el cierre de la exministra de Seguridad.

Massa eligió ir una fábrica en Pilar para el último día antes de la veda

Por su parte, el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, llamó anoche a votar con la bandera argentina, propuso un “nuevo pacto federal” y sostuvo que lo que se necesita en el país es “ponerse de acuerdo en cinco o seis cosas básicas” para mejorar la situación social y económica.

Desde una fábrica de la ciudad bonaerense de Pilar, el lugar elegido para el cierre de campaña de Unión por la Patria, Massa defendió la necesidad de “promover el trabajo y ayudar a aquellos que están en la economía popular y el trabajo informal porque el Estado los abandonó y los tenemos que abrazar”.

Señaló que cree “en la Argentina del trabajo” y anticipó que, en caso de ser electo, avanzará en la “igualdad de remuneración” salarial entre varones y mujeres. “Las mujeres son las grandes protagonistas de este siglo pero hoy, por el mismo trabajo, cobran un 23% menos, en promedio”, expuso.

La “verdad incómoda” versus la “mentira reconfortante”

Tras haber cerrado el miércoles su campaña en el Movistar Arena, Milei destacó, en alusión a su propia candidatura, que “es la primera vez en la historia que un tipo hace campaña diciéndoles que va a ajustar y va a recortar”. “Soy el único que vino y les dice la verdad. Las cosas de frente. Después no les gusta, no sé, no me importa”, lanzó el economista.

En tal sentido, dijo que prefiere decir “una verdad incómoda y no una mentira reconfortante”. El candidato libertario se pronunció así en una entrevista televisiva que brindó antes de la veda. “Hay una campaña para sembrar el terror”, dijo Milei sobre las críticas a sus propuestas de privatizar empresas estatales, como Trenes Argentinos, tal como planteó días atrás. “La realidad es que nos fue mejor cuando eran ingleses [los trenes]”, sostuvo, en declaraciones al canal Crónica TV.

Insistió que “todo lo que pueda estar en manos privadas va a ser así” y al ser consultado sobre sus intenciones con Aerolíneas Argentinas explicó que piensa “trasladarles la propiedad a sus empleados y darles un año de working capital”. Es decir, brindarles lo que se conoce como un fondo de maniobra para que “no queden desfinanciados y puedan seguir operando mientras logren su reestructuración”, detalló.

Insistió en que, a su criterio, “el origen de todos los males son el Estado y la casta” y consultado acerca de cuánto tardará en implementarse la dolarización indicó que “la idiosincrasia argentina y la situación macroeconómica es muy similar a la de Ecuador” por lo que “es probable que tarde nueve meses, como pasó en ese país”. “Siempre es a valor de mercado”, aclaró.

