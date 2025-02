Bullrich recibió reclamos por salarios más altos para los gendarmes y prometió casas del Procrear

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó este lunes Salta y en la recorrida recibió un reclamo de un padre de un gendarme disconforme con el aumento salarial del 5% para el sector, ante lo que prometió mejorar la situación y mencionó la chance de entregar casas del programa Procrear para los miembros de esa fuerza, aunque ese plan fue disuelto por el Gobierno el año pasado.

“Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con 5% (de aumento). Gana 25 mil pesos por día, no es nada”, le dijo a Bullrich el padre de un gendarme, en imágenes que se viralizaron en las redes.

Reclamo cara a cara entre la Ministra Bullrich y un Gendarme. pic.twitter.com/Ke7vZBovZT — Nicolás (@NicoWhite81) February 10, 2025

Ante eso, se observa que la funcionaria le respondió: “Ustedes tiene que confiar en nosotros, estamos con ustedes. Estamos trabajando para un plan Procear de viviendas”.

“Le juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno hizo un esfuerzo con el 5%, más el uno y medio más el uno es el 7,89%, nadie está recibiendo ese aumento”, siguió Bullrich.

Y cerró: “Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas porque vamos a agarrar todos los planes Procrear que son casas, téngame confianza que vamos a ir mejorando. Camioneros cerró el 1%”.

Tras la respuesta de la ministra, el hombre del reclamo agregó: “Espero que sea pronto porque no va más”.

