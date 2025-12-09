El Consejo de Mayo define su informe final sobre las reformas clave que impulsa el Gobierno

El Consejo de Mayo se reunirá este martes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior para ultimar los detalles de su informe final, que será enviado al Congreso Nacional.

La reunión, prevista para las 13.30, estará coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Consejo de Mayo ha sesionado una vez por mes desde junio con el objetivo de convertir en proyectos de ley los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado en Tucumán.

Aún no se ha definido el formato final con el que se presentará la síntesis del debate. Sin embargo, la administración libertaria busca concretar la oficialización de las conclusiones que contemplarán las posturas de todos los sectores, incluso las disidencias.

Dos puntos del Pacto de Mayo, la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional (ítems 5 y 9), debido a su complejidad, quedarán pospuestos para un tratamiento posterior.

Con la convocatoria oficial a sesiones extraordinarias (del 10 al 30 de diciembre), Casa Rosada acelera el ritmo para aprobar durante el verano:

El Presupuesto 2026.

Reformas laborales y del Código Penal.

La Ley de Glaciares.

Una iniciativa que busca “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

No obstante, un funcionario cercano a la confección de los proyectos aclaró a NA que el contenido del informe del Consejo de Mayo no será “necesariamente” idéntico a lo que se incluya en las sesiones extraordinarias, aunque hay temas compartidos.

Quiénes participan en la última reunión del año

La reunión de este martes será la última de 2025 y contará con la presencia de representantes de los distintos poderes y sectores sociales: