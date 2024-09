Corte Suprema: Lorenzetti advirtió que si ingresan Lijo y García-Mansilla, “habrá que elegir otra vez autoridades”

Tras su abstención en la votación en la que la Corte Suprema eligió a Horacio Rosatti para continuar como presidente del máximo tribunal de Justicia y la salida próxima de Juan Carlos Maqueda con edad de jubilarse, Ricardo Lorenzetti advirtió que funcionar con tres miembros “es difícil” y que si el Congreso aprueba los ingresos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, “habrá que elegir otra vez autoridades”.

“Ya prácticamente estamos en una Corte de tres. Funcionar con una Corte de tres es difícil, yo tuve esa oportunidad en el 2015 por mucho tiempo. Dictamos muchos fallos, lo que requiere que tengamos muchos acuerdos. Ayer dijimos que vamos a trabajar en conjunto y tratar de consensuar todos los temas. No está bien una Corte de tres, lo ideal sería que tenga cinco miembros. En una Corte de tres se acumula mucho poder y nadie tiene que tener tanto poder en el Estado”, explicó este miércoles el miembro de la Corte en declaraciones a radio Mitre.

Asimismo, con respecto a los dos candidatos que propuso el presidente Javier Milei para completar la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, Lorenzetti consideró que se debería “proponer una mujer. Siempre lo sostuvimos, desde la creación de la Oficina de la Mujer. Pero es una facultad presidencial, no una obligación”, aclaró, al tiempo que remarcó que los nuevos ingresos al tribunal “deben ser avalados por el Senado. Si entran los dos (Lijo y García-Mansilla), cuando se dice ‘Corte en transición’, pasamos de tres a cinco, habrá que elegir de nuevo las autoridades. La Corte tiene mucha libertad para eso. Si entran, elegiremos, discutiremos, lo definiremos nosotros”.

Además, Lorenzetti contó que a fin de año cumplirá “20 años en la Corte. En este tiempo, me preocupé en que diéramos sensación de protección de estabilidad, de que lo que se decide se mantiene a lo largo del tiempo”.

Asimismo, consideró “muy importante la defensa de la división de poderes, de la libertad de expresión, porque en eso consiste la democracia y el Estado de derecho. Cuando eso cae puede haber un plan sistemático de persecución de la población”. Y agregó: “Las democracias mueren porque se las debilita”, al tiempo que ponderó “el fallo de detención de Nicolás Maduro”.

También se refirió a la delincuencia juvenil como “un tema muy complejo. Pensemos primero en la educación, porque la verdad hay que empezar por ahí. Que estos chicos estén educados en las escuelas, integrarlos al sistema. ¿Dónde los mandamos? Los mandamos a una cárcel donde lo que hacen es aprender a cometer delitos. Entonces lo que hacemos es educarlos en la delincuencia, en la marginalidad”, reflexionó.

Para Lorenzetti, “no es solo aumentar, subir o bajar las penas, es un sistema penal juvenil. Pensemos que no tenemos un Código Penal actualizado. Acá lo que hay que hacer es sancionar un Código Penal actualizado, hacer una ley penal juvenil”, sostuvo.

Sobre la Agenda 2030, que fue rechazada por el presidente Javier Milei en su exposición ante la Asamblea General de la ONU, Lorenzetti expresó que se trata de “casi 50 puntos y es muy amplia. La leí. Es un programa de gobierno. Hay una discusión fundamental con Naciones Unidas. Cambió mucho el mundo y se cuestionan las declaraciones amplias. Creo que el debate está ahí. Hay que lograr acuerdos concretos porque declaraciones, tratados y leyes sobran, pero hay que aplicarlos. La realidad es que el mundo y la economía cambian. Tenemos que entender que hoy no vamos a poder exportar productos que vengan de zonas deforestadas porque cambia la economía mundial. No hay préstamos internacionales que no estén atados a acuerdos ambientales”, concluyó.

Los cambios en la Corte

Horacio Rosatti fue reelecto este martes como presidente de la Corte Suprema de Justicia y permanecerá al frente del máximo tribunal por un nuevo período de tres años.

La votación se dio tras el pedido de Juan Carlos Maqueda, quien propuso efectuar la elección que de todos modos debía resolverse antes de fin de mes.

Rosatti se quedará en el cargo otro periodo con su propio voto y los de Maqueda y Carlos Rosenkrantz, mientras que el miembro restante, Ricardo Lorenzetti, se abstuvo.

Maqueda abandonará este año la Corte Suprema al cumplir 75 años y después de que el gobierno nacional decidiera no prorrogarle su magistratura y, para su reemplazo, propuso al constitucionalista José García-Mansilla, cuyo pliego está en manos del Congreso, al igual que el de Ariel Lijo, el otro candidato para dejar al tribunal con los cuatro miembros actuales.

En tanto, Rosenkrantz continuará como vicepresidente.

