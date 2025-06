Cristina Kirchner cuestionó a Milei por la fuga de divisas y la falta de inversión: “Estás yendo a un callejón sin salida”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei por la salida de divisas y la ausencia de inversiones en el país, tras la publicación del último balance cambiario del Banco Central.

“Che Milei, ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’…”, inició su mensaje en redes sociales usando una frase que el presidente había usado para describirse a si mismo antes de llegar al sillón de Rivadavia.

“Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter ‘presos a todos’… pero hermano… los dólares se van y las inversiones no llegan…”, expresó la exmandataria, aludiendo al discurso confrontativo del presidente el jueves en La Plata en el que reivindicó su actitud “cruel” contra los “kukas” y los “empleados públicos”.

“Ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X desde San José 1111.

Entre los datos citados por la ex mandataria, destacó que “en mayo, el sector privado no financiero se llevó al exterior 3.226 millones de dólares, récord desde 2003”, y que si se suma lo ocurrido en abril, cuando salieron 5.247 millones, “en 45 días se llevaron el 44% de los 12 mil millones de dólares que te dio el FMI en abril”.

“¿Seguís pensando que los que se llevaban los dólares afuera ‘eran héroes contra la casta’?...Mirá que ahora el Presidente sos vos y se la siguen llevando igual” señaló.

También afirmó que la inversión extranjera directa tiene saldo negativo por “1.500 millones de dólares” desde diciembre de 2023 y que el superávit comercial acumulado se esfumó en “turismo emisivo” y “pago de intereses de deuda”.

“¿En serio seguís pensando que el problema de la Argentina es sólo el sector público?”, preguntó la ex jefa de Estado, y añadió: “Fíjate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer”, alertó CFK.

“Lo dicho: podrán encerrarme y proscribirme, pero el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado, como siempre, va a fracasar”, insistió.

Ayer, la misión técnica del FMI concluyó su visita a Buenos Aires como parte de la primera revisión del nuevo acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina. No se brindó información oficial sobre sus resultados, ni hubo declaraciones del organismo sobre el evidente incumplimiento de la meta de acumulación de reservas por parte del gobierno de Javier Milei.

“Las conversaciones con las autoridades argentinas continúan siendo constructivas. En el marco de dicha revisión, continuaremos trabajando en los próximos días y brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”, dijeron las fuentes del organismo consultadas por Noticias Argentinas.

MP