Después de Lacalle Pou, Lula también se queja por el faltazo de Milei a la Cumbre del Mercosur: “Una estupidez inmensa”

A las críticas del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, por el faltazo de Javier Milei a la Cumbre del Mercosur, se sumó ahora Luiz Inácio Lula da Silva, quien calificó la ausencia como “estupidez inmensa”.

“Es una estupidez inmensa que un presidente de un país importante como Argentina no participe en una reunión con el Mercosur. Es triste para Argentina”, dijo Lula declaraciones citadas por medios brasileños.

Por la mañana, había sido su par de Uruguay quien se había quejado por la ausencia del único presidente que había faltado al encuentro. “Quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes”, dijo Lacalle Pou.

De todas maneras, Lula volvió a resaltar la importancia que el bloque tiene para los miembros y llamó a “fortalecer” el Mercosur “con Argentina”. El presidente de Brasil afirmó que la ausencia de Milei “no obstaculiza” el avance del bloque si el país está presente de otra manera en la reunión, en la que sí participó la canciller argentina, Diana Mondino.

“Quien pierde no compareciendo es quien no viene”, resaltó el brasileño, quien aseguró “aprender” cosas en reuniones de este tipo.

Lula también cuestionó la participación de Milei en un encuentro de la ultraderecha organizado por la familia del expresidente Jair Bolsonaro el pasado fin de semana en el sur de Brasil y en el que Milei cargó contra el socialismo, pero evitó mencionar explícitamente al brasileño.

“No se debe perder tiempo haciendo una cosa de extrema derecha tan desagradable, antipueblo, antidemocrática”, señaló.

El presidente Argentino fue el único que falto a la cita de Asunción. Milei decidió cancelar su presencia luego de que Lula manifestara que espera una disculpa del argentino por los insultos que profirió durante la campaña electoral, en la que lo tachó de “corrupto” y de “comunista”. Lula respondió faltando al Mercosur y aclarando que no piensa disculparse ya que, según sus palabras, solo dijo la verdad.

Con información de EFE