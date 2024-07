Lacalle Pou, directo contra Milei: “Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes”

En el marco de la reciente cumbre del Mercosur, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, no escatimó en palabras al referirse a la notable ausencia del mandatario argentino, Javier Milei. Durante su intervención, Lacalle Pou subrayó la importancia de la presencia de todos los mandatarios en un bloque tan significativo como el Mercosur.

“Quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes”, declaró Lacalle Pou.

De esta manera, aludió a la ausencia de Milei, quien desistió de participar de la cumbre de jefes de Estado de países miembros del bloque regional y, en cambio, fue a Camboriú a participar de una conferencia ultraconservadora donde mantuvo un encuentro con Jair Bolsonaro y vieron juntos el partido de fútbol de las selecciones de Uruguay y Brasil.

En su declaración, Lacalle Pou también subrayó la diferencia que hay entre la participación de la canciller Diana Mondino en lugar del presidente Milei, ya que se trata de una cumbre de jefes de Estado.

Estas palabras dejan claro que, para el presidente uruguayo, la participación activa de todos los líderes es fundamental para el fortalecimiento y el éxito del Mercosur. “Yo le presto importancia al Mercosur, y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos”, añadió con firmeza.

Además, Lacalle Pou evitó profundizar en temas internos de otros países, limitándose a expresar su opinión como mandatario miembro del Mercosur. “Y después no me compete opinar sobre temas que me son ajenos, opino como presidente miembro del Mercosur”, dijo.

JJD