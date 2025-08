Comenzó el juicio contra el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual: “Me dejaría muy conforme una condena de 20 ó 30 años”

El juicio oral y público contra el empresario gastronómico Claudio Contardi, acusado por ejercer violencia de género y abusar sexualmente a su exmujer, la conductora y actriz Julieta Prandi, comenzó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Campana.

La exmodelo es patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños. Los jueces Daniel Répolo, Lucia Leiro y Mariano Aguilar se encuentran a cargo del debate, mientras que el fiscal Christian Fabio representa al Ministerio Público.

El imputado iba a enfrentar un juicio por jurados populares, pero esa posibilidad fue descartada.

En 2019 recayó la primera denuncia contra Claudio Contardi luego de que Prandi anunciara que se había separado del empresario después de haber estado ocho años casada y tener dos hijos. Allí la modelo relató el calvario y sufrimiento que vivió durante varios años donde padeció diversas formas de violencia de género.

La jornada fue extensa y se vivió en un fuerte clima de tensión. Hubo gritos e insultos entre las partes. Al finalizar, Prandi pidió una condena “de 20 o 30 años de cárcel” para el imputado. “Eso me dejaría muy conforme”, dijo. Y agregó: “Me siento muy aliviada”.

Su abogado, Javier Baños, detalló que la declaración de la actriz “fue desgarradora” y señaló que la defensa de Claudio Contardi “no tiene forma de hacer quedar como una mentirosa” a la conductora. Agregó que a su clienta se quebró cuando prestó testimonio en los Tribunales de Campana.

Además, el letrado pidió que haya un biombo para que Prandi y Contardi no puedan mirarse: “Solicité expresamente que no haya contacto visual. Julieta no pudo entrar porque está ahí él”, remarcó Baños.

“Estaba re angustiada, la vi re mal, este juicio tendría que haber empezado hace cinco años”, recriminó el abogado de la modelo.

Contardi declaró y dijo que la conductora miente

El exmarido de Julieta Prandi declaró y frente al Tribunal de Campana dijo que la conductora “miente”. En la primera audiencia del juicio, el empresario gastronómico sostuvo: “Nunca pensé estar acá. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida. Siempre fueron consentidas”.

En este marco, subrayó: “Yo jamás hablé mal de la madre de mis hijos. No es ni una perversa, ni una mala mujer, ni una mala madre. Yo no digo que Julieta sea perversa o mala, digo que miente”.

Otro de los puntos que manifestó es que Prandi era “una mujer libre” y que “no estaba encerrada”.

