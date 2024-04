Diana Mondino, sobre la recuperación de las islas: “No es fácil, Argentina perdió la guerra”

La canciller Diana Mondino dijo que no sabe cuánto tiempo le demandará a la Argentina recuperar las islas Malvinas, objetivo del que dijo que “no es fácil” ya que la “Argentina perdió la guerra” contra Inglaterra, en 1982.

La ministra de Relaciones Exteriores realizó estas declaraciones a la salida de la catedral porteña, donde fue la única funcionaria del gobierno de Javier Milei en participar de la misa de homenaje a los excombatientes argentinos.

Al ser consultada por periodistas, a los que atendió en la vereda de la iglesia, sobre qué gestiones hace el gobierno de La Libertad Avanza para la recuperación de las islas, Mondino respondió: “Estamos trabajando muy intensamente en el tema. No es fácil, Argentina perdió la guerra. Tenemos que trabajar desde el punto de vista diplomático, cosa que estamos haciendo”.

Consultada después sobre en qué consisten dichas gestiones diplomáticas, la funcionaria contestó: “Estamos trabajando intensamente y no se podrían dar detalles nunca hasta que esté terminado. Si es que algún día podemos hacer, espero poder ser una canciller que trabaje intensamente con eso, no sé cuánto tiempo va a llevar”.

Mondino también fue consultada sobre la relación de la Argentina con China, por las bases en la provincia de Neuquén, y la visita de funcionarios de Joe Biden a la Argentina. “A ver, China y cualquier otro tema es muy importante para Argentina a largo plazo pero no desperdiciemos la oportunidad de honrar a nuestros héroes. O sea, si desviamos la atención [del tema Malvinas], vamos a seguir 42 años más ignorando a los que dieron su vida”, dijo la funcionaria, quien también se rehusó a responder otra pregunta sobre Venezuela.

“Hoy es un día de honrar a los caídos. Lo que necesitamos es recordar los que dieron la vida. No cambiemos de tema. Los argentinos tenemos que unirnos en un objetivo común. Recordar a los que dieron la vida me parece que es un ejemplo muy importante”, dijo la ministra y señaló también que “la Argentina no tiene rotos puentes con ningún país”.

