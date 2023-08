Bullrich se reunió con Melconian y acercaron posiciones para que sea su principal vocero económico

Mientras Juntos por el Cambio continúa en la búsqueda de seducir a votantes indecisos o que optaron por Javier Milei en las PASO del 13 de agosto y Patricia Bullrich afina detalles para definir los pasos a seguir con eje en las propuestas económicas que hasta hace poco dependían de Luciano Laspina y otros referentes del espacio, como Ricardo López Murphy, los radicales Eduardo Levy Yeyati y Martín Tetaz, el larretista Hernán Lacunza (que participó remoto), Matías Sturt (que trabaja junto a Elisa Carrió), así como ex funcionarios de Mauricio Macri como Guido Sandleris y Dante Sica, la candidata presidencial y Carlos Melconian, extitular del Banco Nación en la gestión de Macri, avanzaron en las últimas horas para que el integrante de la Fundación Mediterránea se convierta en su ministro de Economía en caso de que la principal coalición opositora ocupe la Casa Rosada si se impone en la elecciones generales de octubre o en el hipotético balotaje de noviembre.

Bullrich cerró filas con los economistas de Juntos por el Cambio para que sean sus voceros de campaña

Más

Este lunes, el economista ligado a Carlos Menem en la década del '90 y Bullrich se reunieron en la casa de la candidata presidencial, en Palermo, y allegados a la líder del PRO aseguran que el acuerdo para que sea su flamante vocero económico podría llegar este mismo jueves en Córdoba, la provincia donde tiene su sede la Fundación Mediterránea, de la que Melconian es uno de sus referentes, además de liderar su staff de investigadores al presidir el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

Laspina puede perder su lugar

El pasado viernes 25 de agosto, Bullrich, y su compañero de fórmula, el mendocino Luis Petri, se reunieron con un grupo de economistas coordinado por el diputado Luciano Laspina, quien brindó “instrucciones concretas sobre la necesidad de consolidar el plan y las medidas” que implementaría la exministra de la Alianza en caso de ser elegida presidenta en las próximas elecciones.

“El objetivo de un país estable y en crecimiento es posible si nos enfocamos en bajar frontalmente la inflación. Ordenar la economía exige equipos, ideas claras, planes y propuestas. Por eso estamos aquí. Pero también el coraje político y la decisión histórica de ejecutar estos cambios”, dijo hace días Bullrich en el encuentro que se realizó en sus oficinas ubicadas frente a Plaza de Mayo.

Durante la reunión, la candidata expresó que “la Argentina necesita cambiar su organización económica” y que eso significa “construir una economía de mercado basada en reglas, competencia, innovación y mejoras en la productividad como fuente principal de las ganancias de empresas y trabajadores”.

“Las prioridades del gobierno serán la baja de inflación y llevar adelante un programa para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país”, señaló.

El encuentro fue coordinado por uno de sus principales asesores en esta materia, el diputado y economista Laspina, quien brindó “instrucciones concretas sobre la necesidad de consolidar el plan y las medidas” que llevarían adelante en caso de que Bullrich sea elegida en los comicios del 22 de octubre.

“Ningún plan de estabilización será exitoso si no es acompañado de un programa de reformas estructurales que promuevan el crecimiento. Y ningún plan de crecimiento tendrá resultados positivos si no se enmarca en una economía estable”, sostuvo Laspina durante la reunión, la cual -dijo- “sirvió para ratificar los puntos del acuerdo programático de gobierno” de la coalición.

A principios de mes, Laspina presentó junto a Bullrich su libro “Desenredar la Argentina”, que tiene indicios de la política económica de su hipotético Gobierno.

Entre ellos, resalta como requisitos una “reforma fiscal”, la “reducción del déficit” del Banco Central, la “unificación del tipo de cambio” y la “resolución de precios relativos, incluyendo el tipo de cambio, las tarifas y los salarios”.

Melconian, el golpe de efecto

A pesar de su cercanía con Laspina, Bullrich parece haberse inclinado en las últimas horas por Melconian para liderar sus propuestas en materia económica en su intento de competir más frontalmente con Milei y rebatir el sendero del ministro de Economía Sergio Massa, agobiado por la devaluación, la inflación y el (mal) humor social. Pero, ¿qué propone el ex menemista?

Como contó elDiarioAR, la cordobesa Fundación Mediterránea fue la que impulsó en los '90 a Domingo Cavallo como ministro de Economía para derrotar la hiperinflación, crear el uno a uno con el dólar, desregular y abrir la economía y privatizar. Ahora entre sus autoridades cuenta con empresarios como Marcos Brito (Banco Macro), Sergio Roggio (de la constructora Roggio), Sebastián Bagó (h) (de Laboratorios Bagó), Adriana y Adrián Urquía (de Aceitera General Deheza) y David Uriburu (de Techint). Impulsa un plan económico, no medidas aisladas, y un ministro para ejecutarlo, Carlos Melconian. Se supone que podría aplicarse si gana Juntos por el Cambio, ya sea Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, pero tanto el principal economista de la ex ministra de Trabajo y de Seguridad, Luciano Laspina, como el del jefe de gobierno porteño, Hernán Lacunza, recelan de Melconian y confían en llevar a la práctica los programas que ellos mismo vienen elaborando con sus respectivos equipos. El economista de origen armenio y nacido en Valentín Alsina está dispuesto a ofrecer su programa a cualquier candidato que llegue a la Casa Rosada.

Melconian busca llegar rápido al déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) cero para dejar de emitir dinero para financiarlo y ante la ausencia de financiamiento externo. No habla de bajar el gasto público en 13 puntos del PBI, como Javier Milei y su autodenominado Plan Motosierra, ni de los ocho puntos que calculan los asesores de Larreta. Apunta a 3,5 o 4 puntos, es decir, todo lo necesario para terminar con el rojo, no más. “No va a ser catastrófico. Las motosierras no existen, bajar impuestos tampoco”, comentan en la Mediterránea, donde también se desempeñan Enrique Szewach, Rodolfo Santangelo, Andrés Ibarra, Facundo Martínez Maino, Daniel Artana -el fugaz secretario de Hacienda del gobierno de Fernando de la Rúa que, en 2001, quería despedir empleados públicos-, Jorge Vasconcelos, Marcelo Capello, Jorge Colina y Juan Manuel Garzón.

A diferencia de la tropa de Bullrich, en el equipo de Melconian aclaran que no son “halcones ni violentos”. Apuntan a recortes en muy diversos rubros del Estado. Consideran que las tarifas de energía y transporte están “recontraatrasadas”, con lo que se avecina una quita de subsidios para la clase media. Igualmente, aclaran que el encarecimiento de la luz y el gas será menor que el 270% que aplicó Sergio Massa para el 35% de los hogares más ricos, que se quedaron sin subvenciones. Aunque aumentará, mantendrán la tarifa social para los que menos tienen. Lo mismo sucederá con los colectivos y los ferrocarriles. “En trenes no vamos a repetir la frase de Menem, 'ramal que para, ramal que cierra', vamos a subir el boleto y a volver al chancho (inspector) que controle que nadie viaje gratis”, explican.

Si llega a ministro, Melconian también apuntará a los planes sociales, pero recuerda que ya la actual ministra de Desarrollo Social y candidata a diputada, Victoria Tolosa Paz, comenzó dando de baja 85.000. Claro que la cirugía del economista de la Mediterránea será mayor: su equipo ha contabilizado 38 programas sociales en varios ministerios y planea abocarse a la ardua tarea de advertir duplicaciones de beneficios.

Además están mirando el déficit de las empresas públicas, que representa un punto del PBI. “Vamos a apuntar a los truchos que nunca trabajaron. Por ejemplo, a los cuatro periodistas K que le hicieron un juicio millonario a la TV Pública”, señalan. También le iniciaron demandas colegas de la era de Cambiemos, periodo en el que Melconian presidió sólo un año el Banco Nación. En la Mediterránea ponen la lupa en AYSA, Yacimientos Carboníferos Fiscales, en todo el sistema de medios públicos, en el Correo Argentino y en la metalúrgica IMPSA para analizar si cierran, se ajustan o se traspasan a provincias. En el caso de Aerolíneas, no quieren darla de baja, como Mauricio Macri, ni entregarla a los sindicatos, como pretende Milei, sino rever cada renglón de sus gastos para llevarla al equilibrio.

A diferencia del candidato presidencial libertario, Melconian no quiere privatizar YPF sino que quiere asignarle un rol “preponderante”. Si fuese así, se distinguiría de Macri, que la puso en un rol secundario, por ejemplo, en el negocio del gas, donde prevaleció Techint con su petrolera Tecpetrol. El economista de la Mediterránea apunta sobre todo a terminar con el rojo de Enarsa, que representa la mitad del total del déficit de las compañías estatales, y que se solucionaría aumentando tarifas de luz y gas. De todos modos, en su equipo no descartan privatizaciones: “Puede ser que privaticemos algunas empresas, pero ahora no sabemos lo que hacen”.

El aspirante a ministro quiere reducir en un 25% la estructura de la administración pública nacional, lo que no significa echar a un cuarto del personal sino revisar cada rincón del Estado. Apunta a reducir la cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones y reordenar el organigrama. Eventualmente puede haber despidos, pero no masivos.

No quiere dolarización, como Milei, ni apuesta al peso, como Larreta, sino que coincide en abogar por consolidar el bimonetarismo, como anhela Bullrich. Por eso, propone reformar el Código Civil para legalizar la convivencia del peso y el dólar. “Es formalizar lo que ya ocurre”, explican en su entorno. No hablan de eliminar el cepo cambiario el primer día, como la precandidata del PRO, sino que apuntan a eliminar la brecha cambiaria y mantener “políticas macroprudenciales que eviten que venga el hot money (capitales especulativos) para hacer timba como en 2016”. Pretenden crear un nuevo régimen monetario, pero no aclaran si será fijo, como en el uno a uno, o flexible. “Decir que vamos a ir a libre tipo de cambio y sin retenciones, es estar totalmente en pedo”, soltó Melconian con su lenguaje callejero en abril ante el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “Esta vez tenés que arrancar al revés”, dijo en crítica velada a Macri, que comenzó su gobierno liberando el cepo y bajando retenciones, antes de ajustar las cuentas fiscales.

“La prioridad absoluta será la drástica reducción del impuesto inflacionario y el equilibrio en general”, dijo entonces el economista. “No conozco persona más receptiva a la baja de inflación que el trabajador. Es el que empresario el que debe acostumbrarse a la estabilidad”.

En cuanto a impuestos, algunos sí bajarían al comienzo, pero no lo grueso. “Seis sectores exportadores explican el 90% de retenciones”, identificó Melconian en abril en una conferencia en el CAA, donde también pesan los Urquía. Esos derechos de exportación clave a la soja, el maíz o el trigo no se tocarán. “El resto se elimina”, dijo el economista ante el CAA. También quitaría las restricciones a las cantidades exportadas en carne vacuna y las sustituiría “con subsidios directos a la mesa de los argentinos”. A la vez quiere reducir el impuesto provincial a los ingresos brutos. ¿Y Bienes Personales, el tributo que llevó a que decenas de millonarios emigraran en estos cuatro años a Uruguay? “Será parte de un paquete global”, responden en la Mediterránea, igual que lo hacen en Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza, pero está claro que diputados de ambas fuerzas ya han presentado formalmente un proyecto de ley para eliminarlo. Hay en juego muchos compromiso de políticos con empresarios patrocinantes.

En cuanto a la infraestructura, Melconian la imagina dentro del Ministerio de Economía y comentó a fines de junio en Jesús María, Córdoba, al presentar su plan: “Hay pocos recursos fiscales y muchas necesidades”. Pondrá “orden” a las pretensiones de los empresarios “porque se van al carajo”, comentan en la fundación. Los proyectos prioritarios serán los de energía, como los gasoductos, las obras sanitarias de AySA en la provincia de Buenos Aires, el dragado de la Hidrovía y los trenes de carga, anunció el economista en la ciudad donde se celebra cada enero el festival de doma y folklore. “Los PPP (Proyectos Público-Privados) no tuvieron un buen final”, recordó Melconian el plan de Macri y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Al igual que Milei, Larreta o Bullrich, Melconian apunta a una reforma laboral. Pero su entorno aclara que pretende atacar sobre todo “el kiosco de los juicios”. Sin embargo, en su exposición en Jesús María, el ex consultor ahora abocado a la Mediterránea habló de eliminar las penalidades que multiplican las indemnizaciones, el cambio de convenios colectivos con ultraactividad -gremios que discuten condiciones de trabajo que se aplican a todas las empresas y que se prolongan de manera indefinida- y promover la figura del “despido optativo” que evite el costo de la desvinculación cuando no es el empleador el que lo decide.

En cuanto a política comercial, esperan a ver cómo termina de negociarse el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se firmó en 2019 pero nunca se ratificó en los parlamentos nacionales y ahora está en revisión. Consideran que más que tratados de este tipo lo que hoy cierra la economía es el cepo, que se liberará en la medida en que baje la brecha entre el oficial y el paralelo.

Melconian también tiene en agenda una reforma previsional que suba la edad jubilatoria, que hoy está en 65 años para varones y 60 para mujeres. “La pauta de movilidad tiene que ser la tasa de inflación esperada más eventual ajuste ex post por inflación observada”, planteó el economista. Es decir, que dejen de actualizarse los haberes por la evolución pasada de salarios y recaudación tributaria. Quiere terminar con las moratorias, que los que carecen de aportes suficientes reciban la prestación de adulto mayor (PUAM, que por ahora es el 80% de la jubilación mínima), eliminar el requisito de los 30 años de contribuciones, establecer las prestaciones por los sueldos cobras durante toda la vida laboral, y no sólo los últimos diez años, y acabar con los regímenes especiales para los nuevos ingresantes al mercado laboral “para que todas las personas puedan jubilarse, dentro de 30 años, con un único régimen general”.

En la CAA en abril, cuando Milei subía en las encuestas, ya Melconian advertía que su plan tenía “cero coherencia, es la nada”. “Y no tenemos nada personal contra nadie”, aclaraba. Ahora ya lo da por perdido. “Eso de ramal que para es ramal que cierra ya pasó”, decía entonces, pero reivindicaba al menemismo: “Hay que buscar la irreversibilidad de las reformas. Si en 2003 no se revertían las reformas noventistas, este era otro país”.

Abogó entonces por una “nueva Cancillería”. “Mas del 50% de las preguntas que me hacen en viajes a Estados Unidos es dónde se va a posicionar la Argentina. Necesitamos un programa occidental y capitalista”, afirmó Melconian, que comenzó su carrera en los 80 en el Banco Central y firmó en 1986 un informe que pedía dejar de investigar la estatización de la deuda privada en la última dictadura en favor de empresas como Perez Companc, Bridas, Aluar, Socma (de Franco Macri, padre de Mauricio), IBM, Esso, Kodak, Renault y Cargill. Después en los 90 se convirtió en consultor con Santangelo, uno de los preferidos del establishment, hasta que en 2021 se sumó a la Mediterránea.

Qué es la Fundación Mediterránea

Fundación Mediterránea es una asociación civil sin fines de lucro creada en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 6 de Julio de 1977, por iniciativa de 34 empresas de la provincia de Córdoba, convocadas por el señor Piero Astori, con el objeto de:

Promover la investigación de los problemas económicos nacionales

Contribuir al mejor conocimiento y solución de los problemas económicos latinoamericanos

Crear un foro apartidista donde se discutan los grandes problemas nacionales y latinoamericanos; donde hombres estudiosos aporten su inteligencia para diseñar soluciones económicas con el sólo condicionamiento impuesto por la adhesión irrenunciable al respeto de la libertad y dignidad de la persona humana

Para llevar a cabo estos objetivos, Fundación Mediterránea creó el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que cuenta con un equipo de economistas profesionales dedicados tiempo completo a la tarea de investigación. El grupo de promotores de la Fundación estableció que los estudios deberán contribuir a realizar un país próspero, con una conformación social que ofrezca la igualdad de oportunidades a sus habitantes y con una economía integrada, dinámica y eficiente, que asegure un continuo mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos.

Recomendaron concentrar esfuerzos para contribuir a diseñar una economía sectorial y geográficamente integrada, que aproveche efectivamente los recursos humanos y naturales del país y permita a la Argentina proyectarse con solidez hacia sus vecinos latinoamericanos, en actitud solidaria, de manera de participar en conjunto con resultados más equitativos en el sistema económico mundial.

Conscientes de que el progreso económico sostenido requiere condiciones duraderas de estabilidad de precios y equilibrio externo, ocupación plena y justicia distributiva, recomendaron que los problemas de estabilización económica sean también motivo central de las investigaciones a realizar.

Los promotores de la Fundación establecieron, además, que las investigaciones deberán llevarse a cabo en condiciones de absoluta resignación de intereses sectoriales o de grupos, en favor del interés general de la Nación Argentina.

Con información de agencias.

IG