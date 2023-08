Los candidatos a jefe de gobierno ultiman negociaciones para definir a sus compañeros de fórmula

Tras las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado domingo, los candidatos a jefe de gobierno que continúan en competencia para los comicios generales de octubre deberán definir a sus compañeros de fórmula. Una vez que la Justicia electoral finalice el escrutinio definitivo, las diferentes alianzas políticas tendrán un plazo de solo 48 horas para informar a sus candidatos a vicejefe de gobierno porteño.

Contrario a lo que sucede en el caso de las elecciones presidenciales y bonaerenses, con el sistema de voto electrónico utilizado, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) los candidatos a mandatarios locales pueden presentarse a las primarias sin compañero. Esto les brinda la posibilidad y flexibilidad de realizar negociaciones estratégicas luego de las PASO a fin de ampliar sus alianzas para las generales. Existe así la posibilidad de que el espacio que perdió en la interna de la coalición sea incluido en una fórmula de unidad.

Bajo estas reglas, Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno por Juntos por el Cambio, podría elegir a Martín Lousteau como su vice. Este escenario, sin embargo, parece poco probable. Quien pica en punta como su potencial compañera es la actual ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. La funcionaria se había perfilado como una de las posibles sucesoras de Horacio Rodríguez Larreta en CABA, pero en mayo decidió bajar su precandidatura y apuntar al parlamento del Mercosur.

Otro de nombres que más resuenan es el del diputado nacional Ricardo López Murphy. El economista liberal había aceptado unirse al equipo de Patricia Bullrich, elegida recientemente como la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, pero no se descarta su desembarco en la política local de la mano del ex intendente de Vicente López.

Él no es el único liberal que se está teniendo en consideración. El legislador porteño Roberto García Moritán también está en la mira, luego de haber bajado su precandidatura a jefe de gobierno para no socavar las posibilidades de triunfo de Macri sobre Lousteau. También se baraja la posibilidad de ofrecerle un cargo en un eventual gabinete o una integración en la Legislatura como maneras alternativas de “devolverle el favor” que permitió que el Pro continuara en competencia para las elecciones generales.

Aunque la balanza se inclina más hacia dirigentes más próximos a Mauricio Macri o Patricia Bullrich, la puerta no está completamente cerrada para el radicalismo. A pesar de la derrota de Lousteau, la presidenta de la Unión Cívica Radical de Capital Federal, María Coletta, parecería tener chances de acompañar a Jorge Macri. La referente radical de Evolución es actual candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio y fue una de las que denunció y pidió la renuncia de Franco Rinaldi ─quien encabezaba la lista de legisladores del Pro─ por sus comentarios discriminatorios.

Quiénes podrían acompañar a los candidatos opositores

Por parte de Unión por la Patria, Leandro Santoro ya confirmó que su vice será una mujer, pero todavía no hay ninguna definición. “Tengo dos o tres compañeras en mente. Las personas que más admiro y creo que pueden complementarme en la fórmula son mujeres. Habrá que ver cuando acordemos con el resto de las fuerzas políticas quién es la que sintetiza mejor o el que sintetice mejor. No puedo anticipar nombres porque no es una decisión que tome solo el candidato a jefe de Gobierno”, especificó.

La elección de su compañera será discutida por la cúpula de la coalición en la Ciudad: Mariano Recalde (La Cámpora), Juan Manuel Olmos (Nuevo Espacio de Participación) y el presidente del Congreso del Partido Justicialista, Víctor Santa María (Espacio UMET).

Menores incluso son las definiciones en La Libertad Avanza. Lo único que se sabe es que la decisión recaerá de manera exclusiva en el legislador porteño y líder de la Alianza Argentina Antipiquetera, Ramiro Marra, y su equipo.

Por último, Vanina Biasi, candidata a jefa de gobierno por el Frente de Izquierda, tampoco tiene nombres concretos. Sin embargo, es probable que su compañero sea un integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) dado que fue con este espacio con el que conformó una alianza para vencer en la interna a los candidatos del PTS e Izquierda Socialista.

Con información de agencias.