Escala el conflicto por supuestas ventas de candidaturas en la fuerza de Javier Milei y la Justicia abrió una investigación preliminar

El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González abrió este jueves una “investigación preliminar” a raíz de las denuncias públicas sobre la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, la fuerza política de Javier Milei.

Milei afirmó que denunciará a Blumberg y a quienes lo acusaron de vender candidaturas

El fiscal convocó a declarar como testigos a dos ex integrantes de La Libertad Avanza hoy distanciados de Milei, Carlos Maslatón y Juan Carlos Blumberg, quienes brindaron declaraciones mediáticas sobre ese supuesto pedido de dinero para acceder a candidaturas.

Bumberg precisó incluso que el pedido de dinero era canalizado a través de operadores políticos de Milei, entre ellos su hermana Karina.

La iniciativa del fiscal no implica, al menos por ahora, la apertura de una causa judicial. Se trata de una instancia previa, que González impulsó de oficio con el objetivo de garantizar “la transparencia de las organizaciones partidarias en sus acciones durante el proceso electoral”.

En la Cámara Federal porteña no ingresó hasta ahora ninguna denuncia penal formal ni contra Milei, ni contra La Libertad Avanza. Tampoco hay denuncia alguna de Milei hacia Blumberg, tal como lo había anunciado el controvertido precandidato presidencial.

El fiscal González impulsó la investigación preliminar “en el marco de las facultades y obligaciones que tiene esta Fiscalía Federal con competencia Electoral”.

La investigación apunta a “determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”.

Además de Maslatón y Blumberg fueron citados como testigos la legisladora porteña Rebeca Fleitas y Mila Zurbriggen, una militante que se alejó de La Libertad Avanza disconforme con los manejos internos de esa fuerza.

Milei amenazó con ir a la Justicia

Javier Milei aseguró este miércoles que va a “denunciar” a aquellos que acusaron a su agrupación de vender candidaturas en dólares. Sin embargo, reiteró que si alguien desea ocupar un lugar las listas de su espacio “debe cubrir el financiamiento”.

“Los políticos tradicionales desvían el dinero de los impuestos a la campaña, nosotros los cubrimos con nuestros propios gastos. Para cubrir una posición hay que contar con financiamiento. Nosotros no disponemos de otros recursos”, sostuvo el libertario en Radio Continental.

El empresario Juan Carlos Blumberg había que hay gente que “pagó” para integrar las listas de LLA y acusó a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, “armadores” de este espacio, de pedir “dinero” para conformar las nóminas electorales. “Hay gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política”, aseguró Blumberg en radio La Red.

Por la tarde, en AM 990, Campanas en la Noche, Blumberg se explayó acerca de algunos detalles de su experiencia con Milei.

“A mí me buscaron los demócratas, después vino Villarruel y me ofreció ser candidato a Intendente de San Isidro, antes me había venido a ver también José Luis Espert. Y como yo estoy atendiendo la Fundación, también la Fábrica, entonces no tengo el tiempo necesario para ocuparme como debería ser. También después Villarruel me ofreció ser candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y también le dije que no, que debería ser ella. Pero los ayudé. Porque las ideas que venía proclamando Milei me parecían que me identificaban, en algún sentido: bajar ministerios, bajar gastos, achicar el Estado, para salir de toda esta maraña que estamos viviendo. Y les pedí a los señores del edificio dónde está la Fundación nuestra, un piso, muy grande, dónde ahí ellos instalaron esa Fundación Oid Mortales y hacían reuniones todas la semanas”, relató el Ingeniero.

Y agregó: “Con Milei nunca me reuní, si con su hermana. Los antecedentes que yo tenía de él, fueron a través de un grupo de conocidos, que lo conocen, y me hablaban muy bien de él. Después vinieron los comentarios de parte de la CGT de Vicente López, con los que nosotros almorzamos una vez por semana por temas de la Fundación Axel, y ahí me dicen, me cuentan, que están vendiendo las candidaturas. Eso me llamó poderosamente la atención y bueno, me dijeron que abra bien los ojos. A mí me llamó gente muy importante, que conozco hace años, para contarme que la campaña de él la estaba pagando Massa. Pero así fue que me desvinculé absolutamente, y no quiero tener nada que ver con ese señor. Encima después vinieron todas esas denuncias y basta con solo mirar, la gente que lo dejó y toda la gente de Massa que ahora está con él”, concluyó Blumberg.

Milei, contra Blumberg

Por otro lado, Milei sostuvo que Blumberg “no tiene ninguna prueba” sobre la ilegalidad de esta forma de financiamiento, y aseveró: “Vamos a iniciar acciones legales contra Blumberg y sobre quienes propagaron estas mentiras. No tienen ninguna prueba y los vamos a denunciar”.

Además, el economista replicó que Blumberg pretendía “ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por haber ido a una charla en la Feria del Libro”.

En Twitter, el precandidato publicó un texto donde aseguró que la Argentina está “repleta de delincuentes de guante blanco, operadores a sueldo y corruptos disfrazados de moralistas”. “Estamos viendo la campaña de difamación más grande de la historia argentina solamente porque venimos a plantear una Argentina distinta. Cada minuto que dedican a operarme, porque expongo los negocios de la casta, porque valoro a mi familia, o porque amo a mis perros, es proporcional al tiempo que dedican a esconder a los culpables de la decadencia nacional”, sostuvo.

El audio de la nota dice lo que venimos diciendo: cada candidato nuestro debe hacerse cargo de su campaña. Sin embargo, el pasquin de La Nación titula la nota de esta manera. Para esto sirve la pauta de la que hablaban Jony Viale y Baby en el video que tomó conocimiento público. https://t.co/VTXtQ0IyLF — Javier Milei (@JMilei) 5 de julio de 2023

Además, Milei apuntó contra Augusto Rodríguez Larreta, hermano del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) de ser “el recaudador del que nadie habla ni pregunta” e invitó a preguntar a los desarrolladores urbanos “a quién dejan la cometa por las exenciones al Código de la Ciudad”.

Milei denominó a sus acusaciones como “la ruta del dinero H” y evocó al diputado de JxC por Santa Fe, Maximiliano Pullaro, “al cual los propios acusan de transar con el narcotráfico”. “(Carolina) Losada lo culpa de alertar a los narcos sobre los allanamientos del gobierno anterior. Todos filtran sus vínculos oscuros, pero se sacan fotos con él”, afirmó.

Las acusaciones de venta de candidaturas en LLA no son nuevas, ya que el año pasado el abogado Carlos Maslatón -quien se reivindica como cofundador de esa fuerza- había advertido del desplazamiento de militantes, ya que carecían de los recursos necesarios para participar de este mecanismo de financiación.

Las operaciones y difamaciones en contra de @JMilei y nuestro espacio surgen por el miedo que tienen en JXC, Patricia xq cree que por Javier Larreta le gana las Paso y Larreta porque cree que Santilli pierde la PBA, y Los K porque creen que quedan 3ros. — Carlos Kikuchi (@CarlosKikuchi) 5 de julio de 2023

“Milei, ustedes arrancaron bien en el 2021. Tenían cientos de miles de militantes, genuinos y capaces. Los volaste a todos y hoy queda claro por qué: para vender candidaturas y levantarla en pala para vos. Muy ingenuo, creías que tenías impunidad y que esto no se iba a saber”, recordó Maslatón.

Luego de la difusión del vídeo de Blumberg, Milei respondió que en el espacio “se queda al que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)” y agregó que “el que quiere venir a ver si roba un carguito sale eyectado”.

Por su parte, el exarmador nacional de LLA Carlos Kikuchi acusó a los precandidatos presidenciales del PRO de “las operaciones y difamaciones”. “Milei ya es competitivo en las 24 provincias a Presidente y Vice, lleva boleta completa a diputados y senadores nacionales en 22 provincias. En definitiva, nos atacan porque finalmente apareció un líder capaz de transformar Argentina”, enfatizó.

En cuanto a las acusaciones, Kikuchi afirmó: “No vendemos candidaturas, eso lo hace la casta. Nosotros no bajamos candidaturas, eso lo hace la casta. Nosotros no negociamos bajar nuestras listas en Intendencias de PBA. Eso es casta”. Por último, remarcó que están trabajando en un proyecto para “sacar a la Argentina del desastre político, social y económico en que la Casta Socialista nos ha enterrado”.

Eguía: “El discurso anti casta de Milei es un verso que la gente se come”

El ex candidato a gobernador de Neuquén por el liberalismo Carlos Eguía definió al postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, como “un asco, un mentiroso de la política, un tipo enfermo” y consideró que el discurso anti casta “es un verso que la gente se come”.

El periodista patagónico fue el primero en denunciar públicamente que desde el entorno del diputado nacional le habían hecho planteos para conseguir fondos de manera irregular.

“Me llamó este Julio Serna (colaborador de Milei) y me dijeron que querían poner asesores en la Legislatura de Neuquén. Querían que los nombráramos, pero sin venir a Neuquén. Querían poner ñoquis”, sostuvo el ex postulante en Neuquén.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, Eguía relató que rechazó rápidamente el reclamo de Serna e inmediatamente se comunicó con el legislador porteño Ramiro Marra.

“Lo hablé con Marra y me dijo que lo llamara a Milei, pero yo no volví a hablar después del desplante en San Martín de los Andes. Entonces lo llamó él”, señaló el periodista neuquino.

“Serna es un pelotudo, Javier está con vos”, fue el mensaje de Marra, según afirmó Eguía.

Tras esa situación, el entonces candidato a gobernador de Neuquén mantuvo una conversación con Karina Milei y Carlos Kikuchi, miembros clave del entorno del economista liberal, y en ese marco la hermana del aspirante a la Casa Rosada intentó defender el accionar de Julio Serna: “Entendé que de alguna cosa tenemos que vivir”, fue la frase, de acuerdo al testimonio del neuquino.

“Cuando Milei dice que los que quieren jugar tienen que poner, quiere decir que en el partido de él no puede haber gente humilde, seas buen tipo, honesto, la gente te escuche. Es un asco, un mentiroso de la política, un tipo enfermo, que además odia sacarse selfies: todo lo que hace es todo lo que odia. Es un verso que la gente se come”, lanzó.

Y concluyó: “Pensé que habíamos encontrado a alguien que podía cambiar esto de verdad, que cuando hablaba de sacar los ñoquis, achicar el Estado y todo ese verso que nos hacía pensé que era cierto”.

Excandidato de Milei en Vicente López acusó a Milei de poner “gente de dudosa reputación” en listas

El exprecandidato a intendente por La Libertad Avanza en Vicente López Matías Cerda acusó al economista y precandidato presidencial Javier Milei, como también a sus colaboradores Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi, de incluir en las listas a “gente de dudosa reputación y otros vinculados a delitos graves”.

Cerda, del Partido Demócrata y miembro del espacio ultraliberal que se identifica como libertario, advirtió sobre “el desastre de las listas en toda la provincia” que implica la incorporación como precandidatos de “gente de dudosa reputación y otros vinculados a delitos graves”.

“Nada de eso respeta el espíritu (de LLA), que era el de presentar una propuesta política y humana alejada de todo eso”, cuestionó.

El dirigente del PD apuntó contra los exarmadores Kikuchi y Pareja, a quienes acusó de “dinamitar las listas locales para no presentar listas que puedan fiscalizar las elecciones”.

“Me quisieron contaminar la lista, que estaba armada con acuerdo de todos los partidos de La Libertad Avanza (Demócrata, Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal y MID), y los que dejaron afuera de la alianza electoral, como Libertario y el Partido Celeste Provida, queriendo meterme el 1 y el 2, que no sumaban nada a la campaña, ni iban a hacer campaña”, acusó Cerda.

En este sentido, el dirigente del Partido Demócrata de Vicente López comentó que comenzó a sospechar de la inclusión de personalidades por fuera de la estructura partidaria luego de la presentación de las listas para las PASO, concretada el sábado 24 de junio último, fecha del vencimiento de la inscripción legal.

A partir de esta situación, Cerda dijo sentirse “desilusionado” y lamentó lo ocurrido porque la elección de precandidatos del partido de Milei con otro criterio hubiera sido -planteó- una “enorme oportunidad de darle un mensaje a la clase política, para que dejen de ocuparse de su propio bienestar y piensen en la gente en serio”

Y concluyó: “Siento que se perdió el sentido de este espacio de La Libertad Avanza”.

El propio Milei se refirió este mediodía a las denuncias que circularon en torno al armado de sus listas, y desde su cuenta de Twitter subrayó: “En este espacio se queda el que viene a poner, aquí cada uno se banca con la propia. El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado”.

“Han naturalizado que te roben lo que pagás de impuestos para hacer sus campañas y cuestionan a los que se financian con el esfuerzo propio. Ladrones persiguiendo a honestos”, sentenció el postulante a la Presidencia.

Excandidata sanjuanina también apuntó contra Milei

Paola Miers, excandidata a gobernadora de San Juan por el Frente Desarrollo y Libertad, aliado de La Libertad Avanza (LLA), repudió el intento del precandidato presidencial Javier Milei de despegarse de la derrota del último fin de semana, en las elecciones que consagraron al cambiemita Marcelo Orrego como nuevo gobernador, y afirmó que “la misma casta de la que habla en todos lados” es la que el líder libertario “metió en todas sus listas”.

“A raíz de los dichos de Milei me veo en la obligación de traer luz en la oscuridad. Hicimos un frente electoral provincial al cual adhirieron varios partidos políticos y tuvimos el apoyo y el sello de Karina Milei”, hermana del dirigente de LLA, dijo Miers.

“Por eso lo llevamos a la justicia y tuvimos autorización plena del uso de la imagen; de hecho la imagen de Javier Milei está en nuestras boletas. Sufrimos humillaciones, abusos y malos tratos, estoy realmente triste por los dichos (de Milei) porque a mí se me llamó y se me convocó”, añadió en un video difundido a través de Twitter.

Además, la excandidata conservadora expresó que el precandidato presidencial “ha dejado a lo largo y ancho del país a todos sus líderes” y remarcó que sus candidatos provinciales son personas que “pusieron de su esfuerzo y su dinero para llevar adelante el proyecto político”.

Paola Miers, candidata a Gobernadora de San Juan por La Libertad Avanza, responde a la traición de Javier Milei. pic.twitter.com/kzLhJdp3pn — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) 4 de julio de 2023

El Frente Desarrollo y Libertad que representó a LLA a nivel local en San Juan obtuvo menos del 4% de los votos provinciales, patrón que se repitió para los libertarios en varias elecciones provinciales, en las cuales no superaron la barrera del 5%.

En Córdoba, LLA desconoció previo a las elecciones a los tres aspirantes a gobernadores y lo mismo ocurrió con las elecciones en San Juan. El partido comunicó unos días antes de la votación que no iba a participar “en forma oficial” de las elecciones sanjuaninas.

“La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato”, indicó a través de un comunicado.

Esto fue ratificado por el propio Milei en una entrevista con la señal local Canal 8: “Están tratando de aprovecharse de la situación y quedarse con algún rédito. Hice un par de caminatas en San Juan, pero no propuse ningún candidato. Siempre te corren con el tema de las fotos, ¿sabés cuantas selfies hago por día? El valor que se le imputa a una foto, no tengo conciencia de todas las fotos que hago”.

Tras los bajos números del domingo, Milei dijo que “no participamos en San Juan, no es nuestra boleta, la foto (suya en la boleta) es una irregularidad que no se puede permitir, pero la justicia electoral la permite. Por más de que hicimos la denuncia”.

En respuesta a todas estas declaraciones, Miers sostuvo que “no se debe morder la mano de quien te da de comer” y le dijo al libertario que “así como sus perros no lo traicionan, no traicione a su gente”.

“Se nos convocó a Buenos Aires, una reunión que todos vieron, dónde Javier Milei presentó sus candidatos. Que una persona diga que no somos sus candidatos, es tan hipócrita como no reconocer la paternidad de un hijo”, espetó la candidata conservadora.

En esta línea, Miers señaló que el capitán de un barco “se hunde con el barco” y “no tira a la gente por la borda”.

Miers acusó a Milei de que “la misma casta de la que habla en todos lados” es la que “metió en todas sus listas”.

La excandidata anunció que deja la agrupación y le dijo a Milei que “no solamente se caminan una o dos cuadras y se hace un circo. Hay que estar con la gente y saber de sus problemas, para eso estamos los dirigentes”.

