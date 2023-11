Habló Karina Milei, hermana y mano derecha del Presidente electo: “Lo que se ve de Javier es genuino”

El triunfo de Javier Milei en los comicios del pasado domingo tiene una armadora clave: su hermana, Karina. “El jefe”, como la llama el presidente electo, suele trabajar lejos de las cámaras, pero este miércoles por la noche difundieron detalles de un documental de La Libertad Avanza sobre la arquitecta del desembarco libertario al Gobierno.

Karina Milei reveló que hay personas que le dicen que el economista debería ser políticamente correcto y “no debería decir tal cosa”, pero ella les indica que él “es así”.

“Hay gente que me dice: `No, pero Javier no tendría que decir tal cosa`. Mirá, realmente Javier es así”, expresó la mujer, conocida dentro de los libertarios como “El Jefe”, ya que fue clave en el armado de la campaña rumbo a la Presidencia.

En otro tramo del adelanto del documental que difundió Telefe Noticias, contó cómo fue el momento en el que decidió, con su hermano, competir en los comicios: “Cuando se puso con esto, lo hablamos y dijimos `¿qué hacemos? ¿nos metemos o no nos metemos?' porque obviamente tenía un montón de cosas en contra”.

“Estamos acá, nos metimos acá, bueno ahora seguiremos con estas reglas y nos tendremos que acostumbrar que esto es normal”, expresó Karina.

Para finalizar, la mujer dio detalles sobre cómo es su hermano: “Lo que se ve de Javi es que es genuino. Hay gente que me dice: `No, pero Javier no tendría que decir tal cosa` y yo digo mirá, Javier es así”.

El presidente electo dijo en las últimas horas que Karina “no tiene ningún puesto” en su gobierno. A la vez, la elogió y la imaginó como una de sus asesoras.

“No tiene ningún puesto, es igual que Santiago Caputo. Esta construcción maravillosa es fruto del trabajo de dos genios. Mi hermana y Santiago. Ellos no quieren ningún cargo ni nada por el estilo. Me imagino que serán mis asesores, espero que no se vayan”, reveló el libertario.

Karina Elizabeth Milei tiene 50 años, es soltera, no tiene hijos. Es hija de Norberto (colectivero) y Alicia (ama de casa) y hermana menor de Javier Milei, presidente electo de la Argentina. El colegio primario y secundario lo cursó en el instituto Cardenal Copello y estudió Licenciatura en Marketing y Comunicación en la Universidad de Belgrano, y Relaciones Públicas en la UADE (Universidad Argentina de la Empresa). También se especializó en alta repostería y se dedica a la pintura y la escultura.

