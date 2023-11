Massa reconoció la derrota: “Milei es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió”

El candidato a la presidencia por Unión por la Patria, Sergio Massa, reconoció esta noche la derrota en el balotaje y aseguró que llamó al presidente electo Javier Milei de La Libertad Avanza para felicitarlo.

“Obviamente los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Lo hice convencido de que lo más importante esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz es el mejor camino que podemos recorrer”, sostuvo.

“Esta fue una campaña muy larga, difícil, que en algún momento inclusive tuvo tintes ríspidos, que ojalá después de 40 años de democracia la Argentina abandone para siempre”, señaló. “Que el respeto, la convivencia se instalen para siempre en la Argentina”

“Agradezco a cada uno de los que trabajaron hoy: correo, autoridades de mesa, fiscales que le dieron transparencia a la elección, a lo largo y a lo ancho del país”

“También quiero agradecerle a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país, desde los gremios, las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil y también desde esa conmovedora micromilitancia en el subte, en las casas, intentaron contarle a cada argentino cuál es el proyecto que representamos”, añadió.

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa: la Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido, transparente y respeta siempre los resultados”

“Había dos caminos. Claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado, elegimos promover y defender a lo largo de la campaña la defensa de la educación y la salud públicas, de la industria nacional, el trabajo argentino, nuestras pymes, a los trabajadores con derechos porque sentimos que es la mejor forma de construir progreso para nuestra nación. Los argentinos eligieron otro camino”, sostuvo.

“Entiendo a aquellos que por ahí sientan desilusión, enojo. Quiero decirles que traté de dejar lo mejor de mí en esta campaña, porque amo profundamente a la Argentina, casi con la misma intensidad con la que amo a mis hijos. Y quiero agradecerle a mis hijos y a Malena por tanta compañía, tanto apoyo a lo largo de estos meses”

“A los 11 millones de argentinos que nos acompañaron que más allá de mi persona hay miles y miles de argentinos que tienen la convicción y el valor de defender ese país inclusivo en el que creemos”.

