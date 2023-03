Referentes de Juntos por el Cambio saludan la decisión de Macri de no presentarse como candidato

Tras la confirmación de Mauricio Macri de que no será candidato, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el presidente de la UCR, Gerardo Morales, entre otros, saludaron la decisión del expresidente.

Mauricio Macri anunció a través de un video que no será candidato a presidente

Más

“Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”, señaló Rodríguez Larreta en Twitter. “A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene. Vamos a seguir defendiendo los valores de Juntos por el Cambio. La libertad, la democracia, el trabajo en equipo y la certeza de que los lideres mesiánicos no existen”.

Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 26 de marzo de 2023

La titular del PRO, Patricia Bullrich, señaló que la decisión del ex presidente “confirma su grandeza y generosidad”, a la vez que señaló el ex mandatario priorizó “los intereses” del país “antes que los propios”.

“La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser Presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”, señaló.

La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 26 de marzo de 2023

En tanto, en diálogo con Radio Rivadavia, indicó: “Plantea un mensaje de grandeza y, pudiendo ser candidato, deja de serlo. Yo voy a estar cerca de la gente. Somos los candidatos los que tenemos que tomar esta responsabilidad”.

“Creo que esta es una decisión donde muestra lo que él es. Hay que jugar en equipo y voy a jugar en equipo. Hablé con él ayer, yo sabía que lo estaba madurando, pero de la decisión final me enteré con los argentinos”, añadió.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señaló: “No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero. Gracias @mauriciomacri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país”.

No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero.



Gracias @mauriciomacri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 26 de marzo de 2023

El presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, dijo hoy que la renuncia de Macri a la candidatura presidencial “ordenará la interna del PRO”, al tiempo que dijo que, ante este escenario, “sería bueno que Cristina (Kirchner) se vaya a su casa”.

“Sería bueno que Cristina se vaya a su casa, le va a hacer bien al país”, dijo Morales al referirse a la vicepresidenta, de quien dijo “va a ser la sepulturera del peronismo”.

Morales señaló que la determinación de Macri de retirarse de la contienda electoral “es una buena decisión que aporta a la cohesión del PRO”, ya que contribuirá a encarrilar la disputa principalmente entre Horacio Rodríguez Larrea y Patricia Bullrich.

“Es una buena decisión. Estimo que, habiendo hablado con Larreta y Patricia, ayudará a ordenar la interna del PRO y también ayudará a ordenar la interna de Juntos por el Cambio”, señaló el gobernador de Jujuy.

No obstante consideró que “Mauricio va a tener un rol gravitante”, dentro del espacio como referente de consulta para el próximo gobierno.

El diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, expresó en sus redes sociales: “Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más”.

Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje.

Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más. https://t.co/MCSupJZrkI — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) 26 de marzo de 2023

Por su parte, Ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia: “Sorprendido no estoy, lo veía en una actitud más de mentor, de cuidar al conjunto, que de candidato”.

“Mauricio es tan competitivo como los otros y lo que hace es darle espacio a los que quieren tomar la posta. Busca inspirar más una responsabilidad interna y, en un país que va a ser muy complejo, este tipo de gestos ayuda. Será fundamental como líder y consejero del próximo Gobierno”.

CRM con información de las agencias Télam y NA