Cómo funciona el transporte público hoy

26 octubre 2025 - 08:56 h

Este domingo 26 de octubre el transporte público funciona de manera gratuita en algunas provincias debido a las elecciones legislativas 2025, que se celebran a nivel nacional, por lo que se dio a conocer cuál es el cronograma en cada una de las juridicciones.

El Ministro de Transporte de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, confirmó que en la provincia “los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná” serán gratuitos.

Para la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades dispusieron que el servicio de subte inicia una hora antes de lo habitual. Es decir, que todas las líneas están operativas desde las 7. Acerca de los colectivos, también sería sin costo.

Acerca de la situación en Córdoba, confirmaron que el servicio público interurbano “no será gratuito durante las elecciones” y las autoridades explicaron que, ni el Gobierno provincial, la Nación y los empresarios del sector financiarán el servicio, como sí lo hicieron años anteriores.

Sobre Entre Ríos, se informó que se dispuso la gratuidad del servicio que abarca el área metropolitana, la cual cubre las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, que conectan Paraná con las localidades de Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana.

En Salta, se indicó que, a diferencia de otras provincias, el servicio de colectivos será gratuito entre las 8 y las 18.30.

En Mendoza, la cartera de transporte anunció que será sin costo también entre una franja horaria. En esta provincia será entre las 7 y las 20 horas para todas las personas mayores de 16 años.

Para Tucumán se determinó que el colectivo no será gratuito, aunque sí se reforzará la frecuencia. En Chubut ocurre un panorama similar.

Las autoridades de la provincia de Misiones anunciaron que el servicio de transporte será libre y sin costo durante la jornada electoral.

En Río Negro, el gobierno provincial comunicó que el transporte, tanto urbano como interurbano, será libre durante toda la jornada electoral.

Acerca de Santa Fe, confirmaron que el servicio del transporte público urbano de pasajeros será gratuito entre las 7 y las 19hs.