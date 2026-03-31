Un microsatélite argentino desarrollado por universidades públicas será parte de la misión Artemisa II de la NASA

Un microsatélite desarrollado en Argentina será parte de la misión tripulada Artemisa II que la NASA se apresta a enviar al entorno lunar, informaron este lunes fuentes oficiales.

Se trata del microsatélite Atenea, desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), junto a instituciones del sistema científico y tecnológico del país, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), sorteando los recortes que el gobierno de Javier Milei hizo sobre las investigaciones científicas en la Argentina desde que asumió su gestión.

“Nos llena de orgullo que Argentina haya sido el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en esta misión, y uno de los cuatro países seleccionados a nivel global junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur” expresó Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina.

El Atenea, un microsatélite de 30 por 20 centímetros, fue diseñado y construido íntegramente en Argentina para obtener datos y comunicarse a 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra con las estaciones terrenas de la CONAE en las provincias argentinas de Tierra del Fuego (sur) y Córdoba (centro).

Según informó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina, la operación implicará poner a prueba capacidades de seguimiento, recepción, procesamiento de datos y gestión remota, en un escenario de “alta complejidad técnica”.

“Cada proyecto de ingeniería fortalece nuestras capacidades tecnológicas, forma recursos altamente calificados y nos vuelve un proveedor confiable para la nueva economía espacial”, destacó Genua.

El lanzamiento del cohete de la misión Artemisa II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, está previsto para el próximo miércoles, desde el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos, fecha sujeta a condiciones técnicas, operativas y meteorológicas.

Ésta será la segunda misión de Artemisa tras el vuelo no tripulado de 2022 y precede a las siguientes, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar en 2028 e inicien el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural y la construcción de la estación orbital Gateway.

EFE