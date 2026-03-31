La Justicia citó a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento en Caballito de Adorni

La escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la compra del departamento de Caballito que hizo, Manuel Adorni, fue citada a declarar en la causa que por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario jefe de Gabinete. Nechevenko fue llamada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación de la adquisición de la propiedad por un valor de US$230.000.

Según los registros de la propiedad, Adorni compró el departamento con una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad, dos jubiladas que, según dijeron en una nota de La Nación, no conocían al jefe de Gabinete.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

El pasado 27 de marzo, el jefe de Gabinete quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

MG