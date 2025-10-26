Máximo Kirchner: “A nadie le cae bien que un presidente de otro país nos diga cómo votar en el nuestro”

26 octubre 2025 - 10:56 h

Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, enfrentó a la prensa luego de emitir su voto en La Plata y aseguró que los argentinos “compran dólares y Estados Unidos pesos. Eso no funcionó jamás”. El dirigente pidió poner un freno a las “situaciones de humillación nacional a las que está siendo sometido el pueblo argentino” y que se pongan en valor los recursos naturales.

Sobre las declaraciones del Trump en relación a las elecciones en Argentina dijo creer “que a nadie le cae bien que un presidente de otro país diga cómo tenemos que votar en el nuestro. Son principios básicos por eso hoy más allá de las posturas que tengamos todos los espacios políticos más allá de reconocer la imperfección que tenemos todos los dirigentes muchas veces en las tareas que tenemos que llevar adelante también tenemos que recuperar la autoestima un poco”.

Según Kirchner, “un país no se termina nunca. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro país. Hoy quiero que esté eso. Y después podemos discutir todo adentro, pero no puede ser que un señor, digamos, de otro país, le diga a la Argentina que se está muriendo, y que si no se hace lo que quiere él que es votar a determinado espacio político nuestro país se muere. Nuestro país es soberano, es libre y no puede dejar someterse a esta humillación nacional, pertenezcas a la fuerza política que pertenezcas”, concluyó.