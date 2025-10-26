Mariano Recalde le pidió a Milei que “escuche el resultado”

26 octubre 2025 - 10:59 h

El candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires de Fuerza Patria Mariano Recalde votó esta mañana y sostuvo: “Los invito a votar con ganas y optimismo y si tienen bronca, con bronca”.

Al sufragar en una escuela del barrio de Barracas, Recalde fue consultado sobre que debería hacer el presidente Javier Milei luego de que se sepan los resultados hoy a la noche, a lo que respondió: “Esperemos que escuche el resultado, sea cual sea, que reflexione y le haga caso al voto popular”.

“Es una oportunidad de expresarse y decidir, los invito a que vengan a a votar, hay sistema nuevo que no es complicado”, dijo luego sobre el debut de la BUP (Boleta Única de Papel).

Al respecto, Recalde advirtió que seguramente habrá “fallas porque es un sistema nuevo” y dijo que le hubiera gustado “mantener un sistema que no fallaba”, mientras que lamentó que “se hizo poca campaña para explicar como se vota” con la nueva metodología.

Por último dijo que iba a almorzar con su familia y luego “esperar con los compañeros los resultados en la sede del partido”.