26 octubre 2025 - 17:22 h

Según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, a las 17:00 hs ya votó el 58,5% del padrón electoral en todo el país. En tanto, la información referida al cierre de los comicios se dará a conocer a través de los canales oficiales de la Dirección Nacional Electoral.