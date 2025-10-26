Minuto a Minuto
— Elecciones legislativas 2025: a una hora del cierre, la participación era del 58,5% del padrón
A una hora del cierre de los comicios, votó el 58,5% del padrón electoral
26 octubre 2025 - 17:22 h
Según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, a las 17:00 hs ya votó el 58,5% del padrón electoral en todo el país. En tanto, la información referida al cierre de los comicios se dará a conocer a través de los canales oficiales de la Dirección Nacional Electoral.