La Embajada de Estados Unidos anunció la confirmación de Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina

La Embajada de Estados Unidos en la Argentina felicitó en las últimas horas a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado norteamericano como nuevo embajador en Buenos Aires.

“¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EE.UU. como nuestro próximo embajador en Argentina! El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando a @POTUS y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina”, señaló la sede diplomática a través de su cuenta oficial en la red social X.

En el mismo mensaje, difundido también en inglés, la representación estadounidense destacó que el funcionario asumirá formalmente sus funciones una vez que arribe al país.

Su encuentro con Milei en noviembre

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en diciembre pasado que su embajador en Argentina sería Peter Lamelas, un médico de origen cubano quien ya había conocido al presidente de la Nación, Javier Milei en la visita del mandatario a la residencia del magnate estadounidense en Mar-a-Lago en noviembre 2024. Allí, había destacado al libertario como “un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión”.

“Embajador de Estados Unidos en Argentina. Peter es un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron legalmente a Estados Unidos, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”, posteó en aquella oportunidad Trump en X.

Y añadió: “Anteriormente lo designé para que formara parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor del Departamento de Justicia, que honra el coraje de los increíbles socorristas de nuestra nación. Ha sido miembro de la Junta de Medicina de Florida y comisionado municipal en Manalapan, Florida. ¡Felicitaciones Peter!”.

Anteriormente, Lamelas había expresado en su redes sociales: “Como refugiado cubano que escapó del comunismo he visto de primera mano la devastación del socialismo. No es solo ineficiencia; es cruel y engañoso. Líderes como Trump y Milei, con su visión sin remordimientos, están rechazando las políticas fallidas del pasado y construyendo una nueva era de gobiernos simplificados y crecimiento -para Argentina, América y las democracias amantes de la libertad en todo el mundo”.

Además, destacó en su posteo: “En Mar-a-Lago, hablé con Javier Milei, un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un gobierno más pequeño y eficiente”.

A partir de fines del año pasado, Lamelas tuvo que atravesar todo el proceso de selección en Estados Unidos y la audiencia formal en el Capitolio. Su llegada a Buenos Aires se preveía que sería en abril 2025, pero se demoró unos meses más, hasta ahora, que se formalizó su cargo.