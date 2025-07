“Lamelas o Argentina, vos elegís”: la respuesta de Cristina al candidato a embajador de Trump

Desde su prisión domiciliaria, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este lunes una durísima carta en sus redes sociales en la que acusó al candidato de Donald Trump para ser embajador en Argentina, Peter Lamelas, de una injerencia sin precedentes en los asuntos internos del país, llegando a afirmar que “ni Monroe se animó a tanto”.

La exmandataria reaccionó a las declaraciones que Lamelas realizó en el Senado de Estados Unidos, donde, según Kirchner, afirmó que su misión será “vigilar a los gobernadores”, “frenar acuerdos con China” y “asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece”.

“Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un NUEVO FISCAL plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago”, ironizó la expresidenta, quien calificó la situación como una obsesión.

En su escrito, CFK también apuntó contra Donald Trump y trazó un paralelismo con la histórica dicotomía de 1945. “Hace exactamente 80 años era Braden o Perón. Ahora es… LAMELAS… o ARGENTINA. Vos elegís”, sentenció.

Además, acusó a Washington y al FMI de ser los verdaderos directores de la campaña del oficialismo. “Los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son 'Las Fuerzas del Norte'”, concluyó, en contraposición al lema “Las Fuerzas del Cielo”.

El posteo completo

LAMELAS… o ARGENTINA.

Ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas… el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de EEUU en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina a “vigilar a los gobernadores”, a “frenar acuerdos con China”, y… (para que a nadie le queden dudas de por qué estoy presa) a “asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece”. Qué nivel de obsesión bro…

Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un NUEVO FISCAL plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo. Ni MONROE se animó a tanto.

Mientras tanto TRUMP, que asumió la presidencia de EEUU con 24 cargos criminales, no termina de cumplir su promesa de revelar los nombres de la lista de EPSTEIN en las causas sobre pedofilia, corrupción de menores y abusos sexuales… Ni el sistema judicial de EEUU investiga el fortuito “suicidio” del mismo. Primero deberían limpiar su casa, antes de opinar sobre la nuestra.

Por si faltaba algo, también dijo que su misión es apoyar el triunfo de Milei en las elecciones de octubre… “las MIDTERMS”, como las llamó…

Igualito a Kristalina que, desde el FMI, ya blanqueó que los argentinos “deben votar bien”. Como verás… la campaña no la hacen los hermanos Milei: la hacen Washington y el Fondo Monetario…

Al final lo de “Las Fuerzas del Cielo” y los tuiteros “malos” eran para la gilada… notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son “Las Fuerzas del Norte”.

Queda claro que a Trump, al igual que a Milei y al FMI, lo que les molesta es la DEMOCRACIA ARGENTINA: les molesta que el pueblo vote a quien quiera. Siempre supimos que Milei necesita supervisión y acompañamiento profesional de algún tipo… pero no era exactamente este.

P/D 1: Mr. Lamelas habla de vigilar a los gobernadores argentinos elegidos por el pueblo de sus provincias, por corrupción en los proyectos de inversión con China… ¿Vigilará también al empresario argentino asociado con empresas chinas que controla el monopolio de las telecomunicaciones en Argentina y que estuvo festejando el 4 de julio en su embajada?

P/D 2: Como verás… nada nuevo bajo el sol. Hace exactamente 80 años era Braden o Perón. Ahora es… LAMELAS… o ARGENTINA. Vos elegís.

La palabra de Kicillof: “Lamelas go home”

En redes sociales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también mostró su postura frente a las declaraciones de Lamelas:

LAMELAS GO HOME

Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables.

Un enviado diplomático no puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe. Es una violación del derecho internacional y una falta de respeto a nuestra dignidad nacional. Las expresiones del señor Lamelas evocan las épocas más oscuras de injerencia de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región.

Estas declaraciones no son un exabrupto aislado. Al parecer, Washington ha decidido reeditar la obsoleta Doctrina Monroe: aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Incluso se permite opinar (¿estará opinando o ejerciendo presión?) sobre la absurda condena que pesa sobre CFK. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés.

Pero lo que resulta más penoso y alarmante es el humillante sometimiento del gobierno de Milei a estas prácticas neocoloniales.

Escuché decir al Sr. Lamelas que aspira a reunirse con los gobernadores. Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir.

El único aspecto positivo de las obscenas expresiones de Lamelas es que permiten entender mejor algunas conductas de Milei.

Además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, Milei ataca permanentemente a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad.

Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son unas simples elecciones legislativas. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional.

PD Señor Lamelas: ocúpese de los múltiples problemas que tiene su país y no se meta con la soberanía Argentina.

Qué dijo Lamelas

Peter Lamelas, designado por Donald Trump como próximo embajador en la Argentina, utilizó su presentación formal ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para delinear una hoja de ruta que combina elogios al presidente Javier Milei con una agenda de confrontación directa hacia los países que Washington considera adversarios. “De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos”, aseguró.

El discurso del funcionario, médico de origen cubano y sin experiencia diplomática previa, giró en torno a dos grandes ejes: limitar la proyección del Partido Comunista Chino (PCCh) y consolidar la alianza política y comercial con el Gobierno de Javier Milei.

Estados Unidos, según afirmó, ve a la Argentina como una pieza clave para sus intereses estratégicos en América Latina, particularmente en sectores como la energía, la tecnología y los recursos minerales. En esa línea, Lamelas anticipó que uno de sus principales objetivos será “expulsar a China poco a poco” del escenario argentino mediante el estímulo a las inversiones estadounidenses y la reducción de barreras comerciales no arancelarias. “Tengo muy poco que ver con los aranceles. Ese es el representante comercial de Estados Unidos. Pero lo que podría hacer es reducir las barreras comerciales no arancelarias que existen actualmente: el IVA, los controles cambiarios, los retrasos en los puertos. Así que todos estos esfuerzos que he delineado, tengo un plan que con gusto compartiré con ustedes, van a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Argentina y a expulsar a China poco a poco”, señaló, en declaraciones que reproduce el portal Infobae.

El futuro embajador aseguró también que Estados Unidos tiene actualmente un superávit comercial de aproximadamente US$2.100 millones con Argentina, y que pretende aumentarlo. “Uno de mis objetivos como embajador sería aumentar el comercio y la inversión. Creo que la marea alta beneficia a todos”, sostuvo.

Durante su comparecencia, Lamelas mencionó explícitamente a funcionarios clave del Gobierno argentino. Aseguró que buscará una interlocución fluida no solo con el Presidente, sino también con Luis Caputo, Santiago Caputo y Gerardo Werthein, además de con los gobernadores provinciales. “El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo con todos”, remarcó.

El respaldo a Milei fue enfático. Lamelas lo describió como un líder del que “Estados Unidos puede aprender mucho” y reveló que Trump le pidió expresamente trabajar con su “amigo Javier” para consolidar un vínculo más fuerte entre ambos países. “Juntos alcanzaremos una grandeza sin precedentes”, declaró. También elogió las políticas económicas del Gobierno libertario: “Reducir el déficit, controlar la inflación y desmantelar las políticas que sofocaron el potencial de Argentina”.

Lamelas ya se reunió con Milei en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, en noviembre del año pasado, y tras el encuentro publicó en redes sociales imágenes junto al Presidente argentino, al que definió como “un líder con la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión”.

En otro tramo de su intervención, el futuro embajador subrayó que fortalecerá la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales. Enfatizó también la necesidad de “crear oportunidades para las empresas estadounidenses” en territorio argentino.

Consultado por el Comité sobre la cuestión de las Islas Malvinas, Lamelas ratificó la posición histórica de neutralidad de Washington. “Estados Unidos no reconoce la soberanía sobre las islas ni para Argentina ni para Gran Bretaña. Reconocemos la administración del pueblo británico en la isla, pero mantenemos una posición de neutralidad”, explicó. No obstante, se mostró dispuesto a visitar las islas si surgiera la oportunidad y aseguró que “cualquier cosa que fomente el diálogo continuo entre Gran Bretaña y Argentina es bienvenida”.

¿Quién es Peter Lamelas?

Médico, filántropo y empresario de origen cubano, emigró con su familia a Estados Unidos huyendo del régimen castrista. Fundó una de las compañías de atención médica de urgencias más grandes de Florida. Su designación como embajador responde al modelo de diplomacia informal impulsado por Trump, que privilegia el perfil político y empresarial por sobre el diplomático. Tiene respaldo del Partido Republicano y el apoyo de la comunidad cubano-estadounidense en el sur de Florida.