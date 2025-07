Lucrecia Martel estrena su investigación sobre el crimen de Javier Chocobar en el Festival de Venecia

La cineasta Lucrecia Martel será una de las protagonistas de la 82ª edición de la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, que se celebrará en Venecia del 27 de agosto al 6 de septiembre. Su documental Nuestra Tierra, dedicado al asesinato del líder indígena Javier Chocobar, fue incluido fuera de competencia y, según adelantó el director del festival Alberto Barbera, se trata de una obra que demandó “muchos años de investigación para poder reconstruir el homicidio” del referente diaguita.

La película marca el esperado regreso de Martel al circuito internacional, tras una década de silencio creativo desde Zama (2017), y destaca en una programación que reúne nombres consagrados de la industria global.

Entre los cineastas que competirán por el León de Oro figuran el mexicano Guillermo del Toro (Frankenstein), el griego Yorgos Lanthimos (Bugonia), la estadounidense Kathryn Bigelow (A House of Dynamite), Noah Baumbach (Jay Kelly), Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother) y Olivier Assayas (The Wizard of the Kremlin), además de Benny Safdie con The Smashing Machine, una biopic sobre el luchador Mark Kerr protagonizada por Dwayne Johnson.

La apertura oficial estará a cargo de La grazia, el nuevo filme del italiano Paolo Sorrentino, que buscará repetir el éxito de ediciones pasadas tras Parthenope (2024) y È stata la mano di Dio, ganadora del León de Plata en 2023.

Del Toro, ya ganador del León de Oro en 2017 por La forma del agua, vuelve con una ambiciosa adaptación de Frankenstein, calificada por Barbera como “espectacular”. En tanto, Lanthimos profundiza su vínculo creativo con Emma Stone en una sátira sobre delirios conspiranoicos, mientras Bigelow regresa a la Mostra después de su histórica consagración con The Hurt Locker.

El humor y las estrellas también tendrán su espacio: Jay Kelly, de Baumbach, será una comedia con George Clooney y Adam Sandler en los papeles de un actor en crisis y su representante durante una gira por Europa. Y en la sección fuera de competencia, Julia Roberts debutará en el festival bajo la dirección de Luca Guadagnino con After the Hunt, un thriller con tintes del movimiento MeToo que la reúne con Andrew Garfield.

La sección paralela también ofrecerá otros estrenos destacados, como In the End of Dante, de Julian Schnabel, con un elenco que incluye a Gal Gadot, Gerard Butler y Al Pacino, quien además participa en Dead Man’s Wire, dirigida por Gus Van Sant.

La representación española estará encabezada por Carmen Maura, que protagoniza Calle Málaga de la marroquí Maryam Touzani en la sección Venecia Spotlight, y por Jaume Claret Muxart, quien presentará su ópera prima Estrany riu en la categoría Horizontes. El documental Memoria de los olvidados, de Javier Espada, aportará una mirada sobre Luis Buñuel.

En esa misma sección, Barrio Triste, del estadounidense de origen colombiano Stillz, incluirá al puertorriqueño Bad Bunny como parte del elenco, y el cine ecuatoriano tendrá su debut con Hiedra, de Ana Cristina Barragán.

Con una programación diversa y cargada de figuras internacionales, la edición 2025 del Festival de Venecia se perfila como una de las más potentes de los últimos años. Y entre tantas ficciones, el trabajo paciente y comprometido de Martel promete dejar una huella.

Con información de la agencia EFE