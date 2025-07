Milei recargó su costado ultra en la Derecha Fest: ataques, promesas y un llamado a militar “hasta que la izquierda sea un mal sueño”

Javier Milei volvió a escena como lo hace en sus momentos de mayor exposición: con estética de rockstar, rodeado de sus seguidores más fieles y envuelto en la épica de la cruzada libertaria. Esta vez el escenario fue Córdoba, durante la primera edición de la Derecha Fest, el evento impulsado por La Libertad Avanza para congregar a su núcleo duro y relanzar la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El acto tuvo lugar en el hotel Quorum, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto cordobés, con entradas a 35 mil pesos, descuentos para personal de seguridad y pases especiales para veteranos de Malvinas. Desde temprano, el lugar estuvo colmado por militantes y activistas libertarios, entre banderas argentinas y merchandising violeta: remeras con la cara de Milei, tazas con lemas antiestatistas, libros de Agustín Laje y hasta un puesto de “zapatos libertarios”. En paralelo, afuera del hotel, grupos de vecinos autoconvocados protestaron con carteles y cánticos bajo una consigna que se volvió viral en redes: “Milei culiadazo”.

Se trató de un evento hecho a imagen y semejanza del mundo libertario: mezcla de liturgia ideológica, espectáculo y activismo digital. La jornada había comenzado a las 17, con discursos de fuerte contenido religioso, a cargo de pastores evangelistas que invocaron la protección divina sobre el Presidente y llamaron a “expulsar el marxismo cultural de la Argentina”. Entre los expositores desfilaron, entre otros, el dueño de La Derecha Diario, Javier Negre; el biógrafo oficial de Milei, Nicolás Márquez; y el streamer Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, que presentó al Presidente como “el hombre que encontró la fórmula para salvar al país”.

Milei llegó a Córdoba por la noche, donde fue recibido en el aeropuerto por el gobernador Martín Llaryora. En su discurso, combinó datos de gestión, reivindicación doctrinaria y una ofensiva retórica contra sus adversarios. “Los crueles y desalmados liberales hemos sacado a 12 millones de argentinos de la pobreza. UNICEF reconoció que sacamos a 2 millones y medio de chicos”, dijo al abrir su intervención. “Somos el mejor gobierno de la historia”, proclamó después, ante una platea que celebró cada frase con euforia.

A lo largo de su intervención, exaltó a Federico Sturzenegger —a quien definió como “el ministro de la reforma del Estado”— y reivindicó el DNU 70/23 y la Ley Bases como pilares transformadores. “Con sus reformas hicimos 2.800 reformas estructurales, 28 veces más que las que hizo Menem. En un año y medio borramos cien años de legitimismo. Somos reformistas extremos y no vamos a parar hasta ser el país más libre del mundo”.

A días de la aprobación de los proyectos para aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en Discapacidades, Milei ratificó su estrategia: “El veto ya entró, sale próximamente”. También volvió sobre su narrativa fiscalista: “Nos dejaron un déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. En un mes pusimos las cuentas en orden”.

Además, en otra parte de su alocución, el Presidente apuntó contra su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, sin nombrarla directamente pero con un mensaje inequívoco. Se refirió a quienes “quieren ser libertarios pero votan con los zurdos” y calificó a la titular del Senado de “bruta traidora”, en alusión al aval de Villarruel a iniciativas que, a su entender, perjudicarían el equilibrio fiscal.

Con la mirada puesta en octubre, Milei también habló de su debilidad parlamentaria actual y de la necesidad de consolidar su poder. “Imagínense que hoy solo contamos con el 15% de los diputados y 10% de los senadores, pero aun así es una marcha que solo va en una dirección. Resultó tan evidente que todos fueron cómplices del mismo sistema, que ya es una causa perdida para ellos presentarse a elecciones. La gente no los quiere ver ni en figuritas. Muchos se van a sorprender con los resultados de octubre”.

Fiel a su estilo, también reivindicó la “batalla cultural” como el corazón de su proyecto político. “Ahí se disputan los conceptos que sirven de justificación para las políticas públicas. Es donde se disputa quién tiene razón y por qué. La historia ha demostrado que quien se impone en la cultura termina ganando en la política”, dijo. En ese marco, hizo un llamado a redoblar la militancia libertaria en todos los frentes: “En cada Concejo Deliberante, en cada onda de radio y canal de televisión del país debe haber alguien defendiendo las ideas de la libertad. De manera sostenida, para que la izquierda no sea más que un mal sueño. Se los dice alguien que durante 10 años la peleó en los medios y ya llevaba casi 15 años haciéndolo desde la academia. Hay que dar la batalla”.

El cierre fue tan performático como el comienzo. Milei descendió del escenario con música épica de fondo, abrazó a Karina Milei y posó con los influencers que lo acompañaron en el evento. En un salón lateral, ya con acceso restringido, se celebró un after party entre los organizadores y el equipo presidencial. Córdoba, tierra fértil en su victoria electoral de 2023, volvió a ser elegida como trampolín político. Esta vez, no para conquistar el poder, sino para sostenerlo, aunque el futuro del Gobierno no deja de ser incierto.

PL