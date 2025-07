El embajador de Trump en la Argentina prometió “expulsar a China poco a poco” y elogió a Milei como ejemplo para la región

Peter Lamelas, designado por Donald Trump como próximo embajador en la Argentina, utilizó su presentación formal ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para delinear una hoja de ruta que combina elogios al presidente Javier Milei con una agenda de confrontación directa hacia los países que Washington considera adversarios. “De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores ambiciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos”, aseguró.

El discurso del funcionario, médico de origen cubano y sin experiencia diplomática previa, giró en torno a dos grandes ejes: limitar la proyección del Partido Comunista Chino (PCCh) y consolidar la alianza política y comercial con el Gobierno de Javier Milei.

Estados Unidos, según afirmó, ve a la Argentina como una pieza clave para sus intereses estratégicos en América Latina, particularmente en sectores como la energía, la tecnología y los recursos minerales. En esa línea, Lamelas anticipó que uno de sus principales objetivos será “expulsar a China poco a poco” del escenario argentino mediante el estímulo a las inversiones estadounidenses y la reducción de barreras comerciales no arancelarias. “Tengo muy poco que ver con los aranceles. Ese es el representante comercial de Estados Unidos. Pero lo que podría hacer es reducir las barreras comerciales no arancelarias que existen actualmente: el IVA, los controles cambiarios, los retrasos en los puertos. Así que todos estos esfuerzos que he delineado, tengo un plan que con gusto compartiré con ustedes, van a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Argentina y a expulsar a China poco a poco”, señaló, en declaraciones que reproduce el portal Infobae.

El futuro embajador aseguró también que Estados Unidos tiene actualmente un superávit comercial de aproximadamente US$2.100 millones con Argentina, y que pretende aumentarlo. “Uno de mis objetivos como embajador sería aumentar el comercio y la inversión. Creo que la marea alta beneficia a todos”, sostuvo.

Durante su comparecencia, Lamelas mencionó explícitamente a funcionarios clave del Gobierno argentino. Aseguró que buscará una interlocución fluida no solo con el Presidente, sino también con Luis Caputo, Santiago Caputo y Gerardo Werthein, además de con los gobernadores provinciales. “El desafío es que cada una de las provincias tiene su propia administración y cada uno de ellos puede hacer acuerdos con China. Yo quiero tener diálogo con todos”, remarcó.

El respaldo a Milei fue enfático. Lamelas lo describió como un líder del que “Estados Unidos puede aprender mucho” y reveló que Trump le pidió expresamente trabajar con su “amigo Javier” para consolidar un vínculo más fuerte entre ambos países. “Juntos alcanzaremos una grandeza sin precedentes”, declaró. También elogió las políticas económicas del Gobierno libertario: “Reducir el déficit, controlar la inflación y desmantelar las políticas que sofocaron el potencial de Argentina”.

Lamelas ya se reunió con Milei en Mar-a-Lago, la residencia de Trump, en noviembre del año pasado, y tras el encuentro publicó en redes sociales imágenes junto al Presidente argentino, al que definió como “un líder con la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión”.

En otro tramo de su intervención, el futuro embajador subrayó que fortalecerá la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico y los delitos transnacionales. Enfatizó también la necesidad de “crear oportunidades para las empresas estadounidenses” en territorio argentino.

Consultado por el Comité sobre la cuestión de las Islas Malvinas, Lamelas ratificó la posición histórica de neutralidad de Washington. “Estados Unidos no reconoce la soberanía sobre las islas ni para Argentina ni para Gran Bretaña. Reconocemos la administración del pueblo británico en la isla, pero mantenemos una posición de neutralidad”, explicó. No obstante, se mostró dispuesto a visitar las islas si surgiera la oportunidad y aseguró que “cualquier cosa que fomente el diálogo continuo entre Gran Bretaña y Argentina es bienvenida”.

¿Quién es Peter Lamelas? Médico, filántropo y empresario de origen cubano, emigró con su familia a Estados Unidos huyendo del régimen castrista. Fundó una de las compañías de atención médica de urgencias más grandes de Florida. Su designación como embajador responde al modelo de diplomacia informal impulsado por Trump, que privilegia el perfil político y empresarial por sobre el diplomático. Tiene respaldo del Partido Republicano y el apoyo de la comunidad cubano-estadounidense en el sur de Florida.

Con un estilo directo y una agenda ideológica clara, Lamelas buscará ser el rostro visible de la estrategia de Estados Unidos para recuperar terreno ante el avance chino en América Latina y, al mismo tiempo, consolidar a Milei como un aliado estratégico en la región.

JJD