Roto antes de empezar: la avenida del medio suma a los huérfanos del PRO pero se queda sin Monzó y Stolbizer

Los portazos comenzaron antes de que la alianza pudiera empezar a caminar. Hubo gritos, reproches y amenazas. Algunas, incluso, fueron grabadas y filtradas en las redes sociales. Hubo muchos heridos y muy pocos victoriosos: en el juego de sillas del cierre de listas bonaerense, Somos Buenos Aires contaba con demasiados dirigentes para los pocos lugares “entrables” existentes. La ancha avenida pudo aglutinar a un variopinto equipo de intendentes radicales, PRO y peronistas, pero sufrió, a cambio, un pequeño éxodo dirigencial.

El armador todoterreno, Emilio Monzó, fue uno de los primeros que pegó el portazo. Se llevó, consigo, a Margarita Stolbizer, que había inscripto el GEN a la alianza Somos Buenos Aires hace un par de semanas. El conflicto era numérico. Stolbizer tenía dos legisladores que renovaban mandato y no había lugar donde ponerlos. Lo mismo Monzó, que quería que su operador y uno de los integrantes de la mesa política de Somos, Marcelo Daletto, renovase mandato en la Cuarta sección electoral y no había lugar: todos se los habían llevado los intendentes.

Es la fortaleza del espacio el factor que los armadores de Somos destacan cuando buscan diferenciarse de las previas aventuras del centro político. La treintena de intendentes que integran el espacio y que garantizan una territorialidad que les permite fantasear con posicionarse como una alternativa a la polarización. El eje es: los radicales cubren el interior de la provincia, los peronistas se hacen cargo del conurbano.

Fue así que, a excepción de la Sexta sección, los intendentes se quedaron con todas las cabezas de listas seccionales. Casi el único lugar “entrable” de la lista, aun en los pronósticos más ambiciosos, ya que el piso para meter un legislador provincial suele ser de más de 10 puntos. Y en Somos especulan que sacarán, en promedio, más o menos ese porcentaje: dependen, para crecer, de que incremente la afluencia a las urnas. Somos apunta a apelar al voto de desencantado de Javier Milei y del peronismo kirchnerista: un voto que, analizan, se ha traducido en ausentismo en la mayoría de las provincias.

En la Primera encabezará el peronista Julio Zamora. El intendente de Tigre es una de las grandes incorporaciones del espacio de centro: a diferencia de Florencio Randazzo y Juan Schiaretti –que también son ordenadores del nuevo frente–, Zamora mantiene un buen vínculo con el kirchnerismo. Al igual que Juan Zabaleta, que también integra Somos, formó parte de Unión por la Patria en 2023 y se terminó alejando por las tensiones con los socios mayoritarios del frente peronista (Zamora con Sergio Massa, Zabaleta con Máximo Kirchner).

En la Tercera, la segunda sección más grande de PBA, encabezará Pablo Domenichini, rector y presidente de la Convención radical. Domenichini fue, junto a Miguel Fernández, uno de los radicales que se resistió a cerrar un acuerdo electoral La Libertad Avanza cuando Maximiliano Abad intentó convencer al partido de sumarse al PRO en el armado provincial.

En la Segunda y la Cuarta, mientras tanto, quedó en manos del último botín de guerra de Somos: los intendentes del PRO que rehuyeron al acuerdo que Cristian Ritondo cerró con Karina Milei. En la Cuarta encabezará Pablo Petrecca, el intendente de Junín que pegó el portazo al acuerdo electoral del PRO con LLA denunciado “oportunismo electoral”. No fue el único que participó de la fuga: también abandonaron la alianza con LLA para sumarse a Somos los intendentes Javier Martinez (Pergamino), María José Gentile (9 de julio) y Diego Reyes (Puán).

También decidieron romper con LLA los hermanos Passaglia, que gobiernan San Nicolás y decidieron presentar su propio frente llamados Hechos. Manuel Passaglia, el hermano del actual intendente, encabezará la Segunda como parte de un acuerdo con Somos. Si bien el frente con el que competirá es Hechos, los Passaglia cerraron un acuerdo con la ancha avenida del medio, que definió no presentar lista propia en la Segunda. Cuentan como propia la de Hechos.

La Quinta, Séptima y Octava, mientras tanto, cayó en manos de los intendentes radicales, que aprovecharon para poner a dirigentes del riñón: Roberto Suescun, Fernando Martini y Pablo Nicoletti.

La Sexta, en cambio, no cayó en manos del radicalismo, sino de la Coalición Cívica. Una decisión que generó la indignación del radicalismo de la zona, que terminó casi a las trompadas cuando se enteró que Andrés de León, que responde a Elisa Carrió, se quedaría con el primer lugar. “Vos me dijiste que Bahía Blanca iba a tener un diputado después de 25 años, hijo de puta”, se le escucha gritar a un dirigente del radicalismo que amaga con agarrarse a las piñas con Juan Pedro Tunessi, ex diputado nacional de la UCR, en un video que el propio dirigente se encargó de viralizar.

“Listo, listo, vamos a subirlo a las redes”, dice el dirigente radical, al final del video, en una puesta en escena bastante representativa de lo que fue, para Somos, forzar la unidad. No fue fácil, hubo pérdidas en el camino y, de momento, carece de un discurso ordenador que aglutine a espacios tan heterogéneos.

Existe una mesa de campaña, que se reunió el lunes por primera vez, pero los primeros pasos del espacio serán individuales, con los candidatos recorriendo, por separado, los municipios de sus secciones. “En la Primera mide muy bien que Zamora recorra, pero en la Cuarta tal vez nos saca votos”, explica una de las dirigentas del espacio, graficando la dificultad de aunar un repertorio de dirigentes que, de momento, los une solo el deseo de plantarse como alternativa a Milei y a Cristina Fernández de Kirchner.

Tienen, eso sí, un color para las boletas. Será de color “rosa Messi”, por la remera que tienen en el Inter Miami. Faltan los ejes de campaña.

