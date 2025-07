Karina Milei: “Acá no se viene a especular, se viene a defender con uñas y dientes al Presidente”

En medio de la reconfiguración del poder libertario tras el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y con los ecos aún frescos de la interna con el asesor Santiago Caputo, Karina Milei salió a reforzar el mensaje de pureza ideológica. Lo hizo con un texto publicado en su cuenta de X —la red social que su hermano Javier convirtió en principal vía de comunicación oficial—, en el que combinó épica libertaria, advertencias internas y una reafirmación de lealtades.

“Vinimos a destruirlo”, escribió la secretaria general de la Presidencia sobre el viejo sistema político bonaerense. La frase no sólo apuntó al peronismo, señalado como el “verdadero enemigo” y caracterizado como responsable de la decadencia provincial, sino también a los sectores que dentro de La Libertad Avanza cuestionaron la forma en que se cerraron las listas o el rol creciente que viene asumiendo Karina en el armado político.

Desde el arranque, el mensaje funcionó como una proclama de guerra: “No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema”, escribió Karina. En la superficie, el blanco es el kirchnerismo. Pero entre líneas, asoma otro objetivo: los disensos internos. El texto desliza una consigna con nombre y apellido: “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo”. La frase puede leerse como una réplica implícita a Caputo y al sector que, tras quedar desplazado del cierre bonaerense, quedó en tensión con el círculo más cercano a la hermana presidencial.

El mensaje, que no menciona nombres propios pero sí invoca “lealtad” como condición excluyente, vuelve a colocar a Karina como la voz política más tajante del oficialismo. Y marca, además, una señal hacia adentro: la construcción bonaerense no es transaccional, sino doctrinaria, según el nuevo manual de estilo que impone la jefatura de gabinete paralela que Karina ejerce desde su oficina en la Casa Rosada.

En otro tramo, agrega: “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

En la semana posterior al cierre de listas, donde el ala bullrichista terminó con un lugar de preeminencia en el reparto bonaerense, el posteo funcionó también como una ratificación del rumbo adoptado. “Tabula rasa”, repitió Karina, citando la fórmula de Milei. El concepto —borrar todo y empezar de cero— se convirtió en un principio rector, pero también en un límite: lo viejo, lo negociado, lo táctico, queda por fuera. Quien no se adapte, queda afuera.

Para Karina Milei, el armado libertario no es una coalición, ni una plataforma electoral, ni una herramienta de poder: es “una declaración de principios”. En ese sentido, su texto no sólo anticipa el tono de la campaña en territorio bonaerense, sino que también consolida su liderazgo dentro de La Libertad Avanza como garante de la identidad original del proyecto.

Esa misma línea fue reforzada este martes por Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza bonaerense y uno de los armadores más cercanos a Karina Milei. En declaraciones a Radio Rivadavia, Pareja negó que se haya buscado excluir a sectores como Las Fuerzas del Cielo —la agrupación política y digital vinculada a Caputo— y advirtió que “quien cuestione a los candidatos del Presidente está cuestionando directamente al Presidente”. Con tono triunfalista, celebró el cierre de listas como “espectacular” y minimizó los ruidos internos: “Lo que se ve en los periódicos a mí no me lo vino a manifestar nadie, estamos hablando de un mundo virtual”.

Además de ponderar el acuerdo con el PRO y sectores cercanos a Patricia Bullrich, Pareja defendió el criterio utilizado para definir las candidaturas, basado —según dijo— en el mérito, el trabajo y la militancia territorial. También justificó el lugar de Pablo Morillo, un dirigente que años atrás había elogiado a Axel Kicillof, como parte de la “tabula rasa” mileísta: “Cualquiera tiene derecho a cambiar”.

Así, entre las palabras de Karina y las declaraciones de Pareja, el oficialismo terminó de enmarcar la etapa post cierre: el armado electoral fue, ante todo, una reafirmación de autoridad. La pulseada con Caputo dejó una derrota silenciosa. Lo que sigue, al menos por ahora, es un mensaje unívoco: en la Provincia de Buenos Aires, la lapicera no tiembla. Y la causa libertaria, repetida como mantra, no admite zonas grises.

PL