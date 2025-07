“Lealtad no es obsecuencia”: TraductorTeAma, un tuitero que responde a Santiago Caputo, le contestó a Karina Milei

En medio de la feroz interna que desató el cierre de listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intervino con un contundente mensaje de respaldo al armado. Esteban Glavinich, administrador de la cuenta de X @TraductorTeAma y uno de los favoritos de Javier Milei le respondió con un extenso mensaje. “Lealtad no es obsecuencia”, subrayó.

En su texto, que fue interpretado como un respaldo explícito a Sebastián Pareja, jefe del partido en la provincia y principal artífice de las listas, la Secretaria General de la Presidencia lanzó una dura advertencia a los críticos: “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo”.

“El Jefe”, además, remarcó que “todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, tiene un lugar en esta causa”, pero advirtió que es “siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones”. Finalmente, la hermana del Presidente escribió: “El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas”.

Fue a esto que Glavinich respondió: “En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo”.

El administrador de TraductorTeAma sumó: “Como hay que ser generoso con el resto de las fuerzas políticas, porque uno no es idealista, aunque a veces lo parezca, los de dudosa trayectoria deben ir en puestos ejecutivos, porque se pueden echar por decreto en tiempo récord. A los perros reactivos se los tiene con correa; con un poco de doctrina, ellos saben quién manda. Cuando les decís ”sentado“, se sientan, y cuando les decís ”mové la cola“, la mueven. Cuando desobedecen, los echás”.

Esto no fue todo. Glavinich apuntó: “Nosotros, los ciudadanos que elegimos un cambio, hicimos el milagro posible y atajamos demandas penales con el pecho por el simple pecado de opinar en libertad contra los kukas que los atacan a ustedes noche y día, los vamos a cuidar, tanto de los de afuera como de los de adentro. Aunque por momentos a alguno no le parezca y algún medio aproveche para hacer eco del ruido; lo que estamos haciendo es defender al proyecto de país liberal y próspero. Es decir, a la agenda del Presidente Javier Milei y Karina”.

“Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques. Yo, personalmente, que soy un outsider siento que no les puedo fallar. El iron dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia. Argentina será próspera, aunque el partido se ponga difícil”, concluyó.

Por otra parte, compartió un video de Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura cargado de críticas a Pareja. “Es casi obligatorio escuchar a Fantino hoy. Lo hizo p* a Sebastián Pajera Que como él siempre dice, le dije muchas cosas varias veces. Hoy coincido en todo con Fantino”, posteó.

